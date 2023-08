Christian Zurita, el amigo periodista de Villavicencio que lo releva a seis días de las elecciones en Ecuador

El partido de Fernando Villavicencio llevará este domingo a las presidenciales de Ecuador el relevo más parecido posible al candidato asesinado. Se trata del también periodista Christian Zurita, que además de amigo del fallecido fue coautor junto al político de centroderecha de numerosas investigaciones en las que ambos denunciaban la corrupción en el seno del gobierno de Rafael Correa durante sus dos mandatos ―de 2007 a 2012, y de 2012 a 2017―.

El Movimiento Construye, que en un principio nombró como presidenciable a la candidata a vicepresidenta, Andrea González, rectificó la tarde del domingo por temor a que el Consejo Nacional Electoral (CNE) ―un órgano que se cree fiel a las élites del 'correísmo'― echara para atrás la postulación del partido en su conjunto por alterar las designaciones iniciales. Por ello, la agrupación decidió "no correr ningún riesgo", según sostuvo en un comunicado, y en su lugar aclaró: "Christian Zurita será inscrito como nuestro candidato presidencial".

Zurita, "hermano de lucha" de Villavicencio según González, no llegó a tiempo para participar en el debate electoral televisado: el CNE aún no había tramitado su candidatura para la cita del domingo por la noche. Esto preocupó al candidato de Construye, que se presentó en los estudios de grabación exigiendo su derecho a, al menos, estar ahí. Su insistencia no era baladí: según la ley electoral ecuatoriana, la no asistencia al debate podría ser motivo para suspender una candidatura.

Christian Zurita, con chaleco policial, en una rueda de prensa previa a su elección como candidato por Construye. Reuters

El sucesor de Villavicencio tuvo que ver el evento televisado. La emisión fue impactante: en el plató, siete candidatos ocupaban siete atriles, pero había un estrado adicional vacío entre el candidato Bolívar Armijos y el tíquet del 'correísmo', Luisa González. Pertenecía a Construye. Habría sido ocupado por Villavicencio si no lo hubieran asesinado el pasado miércoles. Zurita no tardó en acusar que su veto de participar en el debate fue una "continuación" del CNE del trabajo que hicieron los sicarios de "silenciar" a su colega.

El trágico fin de campaña de Construye puede haber sido lo que el anticorreísmo necesitaba para el nacimiento de una nueva figura política: Zurita, ajeno a la política hasta ahora, irrumpe en escena como quien quiere hacer justicia por un amigo perdido. Su agrupación tiene el apoyo de contrincantes como el indígena ambientalista Yaku Pérez y el exvicepresidente Otto Sonnenholzner, que han homenajeado a Villavicencio en virtud de la democracia.

Siete candidatos presidenciales asisten al debate presidencial del domingo, con el atril de Villavicencio vacío. Reuters

Por otro lado, el discurso de Zurita es contundente: reclama su voto como "la venganza contra las mafias del país", y en declaraciones recientes ha recogido la premisa de Villavicencio de no negociar con el correísmo, a quienes consideran ligados a las mafias ―si no la mafia en sí―.

El hombre que, a menos de seis días de las elecciones presidenciales de Ecuador, ha recogido la batuta de Fernando Villavicencio, ha consagrado su trayectoria profesional al periodismo de investigación. A través de medios independientes que Zurita y su amigo asesinado fundaron, ambos fueron una pieza clave en destapar la participación en cohechos de funcionarios públicos y militantes del partido de Rafael Correa. Zurita y Villavicencio recopilaron sus reportajes y los publicaron en un libro bajo el título de Arroz Verde: La industria del soborno (2019).

“Vamos a devolver la paz a Ecuador”, dice Luisa.



👉🏼Con palos, piedras y escupitajos



Así atacó una turba correísta a Christian Zurita mientras hacía una cobertura periodística.



-Fue en julio de 2015



Hoy dicen ser pacíficos borreguitos 🤡#YoSíMeAcuerdopic.twitter.com/FY4y0LcxWl — Rodolfo Asar (@rodolfoasar) August 14, 2023

La carrera como periodista de Zurita le ha granjeado en dos ocasiones el Premio Nacional de Periodismo, en 2009 y 2019. El ahora candidato a la presidencia de Ecuador ha sido también reconocido por su publicación El Gran Hermano, de la que es coautor junto con Juan Carlos Calderón. Según informa France24, el libro "relata el favoritismo en los contratos de Estado de Fabricio Correa, hermano del expresidente. Por él, Correa enjuició a ambos periodistas y la justicia los condenó en 2012 a pagar un millón de dólares cada uno por «daño moral»".

Quizá la mayor diferencia entre Villavicencio y su sucesor es que, a diferencia del asesinado, Zurita es ajeno a la política institucional. Pero no por ello a las tensiones a la que está sujeta una voz disidente en Ecuador: como periodista contrario al correísmo, el candidato aprendió muy bien qué es ser increpado en medio de la calle. Él también ha sufrido agresiones provenientes tanto de la clase política como de ciudadanos que han considerado su labor y la de Villavicencio un complot contra el Gobierno de Rafael Correa.

Sigue los temas que te interesan