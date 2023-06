El magnate que rechazó al submarino del Titanic: le vendían billetes a última hora por 150.000 dólares

Mientras el mundo sigue con especial atención la situación del Titan, el sumergible de la empresa OceanGate Expeditions que implosionó en su búsqueda del Titanic, el suceso ha provocado la proliferación de historias paralelas. Una de las más curiosas e impactantes es la que protagoniza Jay Bloom.

Jay Bloom es una persona que tendrá que darle siempre gracias a la vida y es que puede contar lo que otros ya no pueden. Es el caso de Stockton Rush, Hamish Harding, Paul Henry Nargeolet, Shahzada Dawood y su hijo Suleman, los cinco tripulantes que murieron a bordo del Titan después de que este implosionara al no ser capaz de soportar la enorme presión que el agua ejercía sobre él a tan gran profundidad.

Bloom, un magnate estadounidense, también estaba llamado a realizar el mismo viaje. Sin embargo, tal y como ha revelado el medio británico Daily Mail, rechazó a tiempo formar parte de este viaje que ha terminado siendo una expedición fracasada y mortal. Una cuestión de suerte que le permite seguir vivo y por la que ha seguido con especial impacto cómo se han desencadenado los hechos desde que el Titan se puso en marcha en las aguas de la costa de San Juan de Terranova, en Canadá.

Una propuesta irrechazable y una oferta a última hora

El caso de Jay Bloom era muy similar al que han protagonizado Shahzada Dawood y su hijo Suleman. Este empresario de Las Vegas tenía la intención de formar parte de la tripulación del Titan al igual que lo hicieron el magnate pakistaní y el joven de 19 años, quienes murieron juntos en las profundidades del Atlántico Norte.

Jay también iba a viajar hasta la costa de San Juan de Terranova para emprender su viaje junto a su hijo. Por ello, tras cambiar su decisión y después de rechazar los ofrecimientos de la empresa OceanGate, este hombre no solo consiguió salvar su vida, también la de su hijo, algo que Shahzada Dawood no pudo hacer. Sin embargo, no tuvo nada fácil decir que no a la posibilidad de realizar este viaje, ya que desde la empresa OceanGate Expeditions tenían especial interés en que formara parte de esta experiencia única.

A pesar de que los billetes para formar parte de la tripulación tenían un coste total de unos 250.000 dólares, a Jay Bloom y a su hijo les realizaron un precio especial. Ante su rechazo inicial por no querer jugarse la vida en este viaje, la compañía intentó no perder parte de su ganancia haciéndoles un descuento muy suculento.

En lugar de pagar esos 250.000 dólares originales, precio estándar para todos los asistentes, tendrían que aportar 100.000 dólares menos. Su billete a las profundidades del océano Atlántico para ver de cerca las ruinas del Titanic tendría un coste de 'solo' 150.000 dólares. Esta oferta le llegó a Jay Bloom directamente desde el cofundador de OceanGate Expeditions, Stockton Rush, quien ha estado presente en la expedición que ha terminado con la muerte de sus cinco tripulantes.

Imagen del Titan, de la compañía OceanGate. TWITTER

Este empresario estadounidense ha conseguido esquivar una de las peores tragedias turísticas submarinas de la historia, la cual tiene todavía a Estados Unidos, Canadá, Francia y Reino Unido movilizando sus operativos para intentar dar con los restos del sumergible y con los cuerpos, ya sin vida, de los pasajeros del mismo.

Bloom cuenta que los mensajes de Rush se produjeron hasta última hora con la esperanza de que quisiera unirse al viaje junto a su hijo. De hecho, Jay ha revelado las conversaciones que ambos mantuvieron y cómo este le aseguraba que participar en este viaje era "más seguro que cruzar la calle".

A pesar del terrible resultado final, Bloom no guarda rencor ni a Rush ni a la empresa OceanGate Expeditions, ya que considera que si le hicieron esa oferta es porque creían de verdad estar en lo cierto, aunque finalmente se haya demostrado que se equivocaban: "Rush estaba absolutamente convencido de que era más seguro que cruzar la calle. Estoy seguro de que realmente creía lo que decía. Pero estaba muy equivocado".

De hecho, el CEO de OceanGate y piloto de la nave le ofreció datos y credenciales que, a su juicio, demostraban que esta forma de transporte era más segura que otras más comunes: "Expresé mi preocupación por la seguridad y Stockton me dijo que 'aunque obviamente hay riesgo, es mucho más seguro que volar en helicóptero o incluso bucear'".

¿Cómo ha vivido Jay Bloom la tragedia del submarino del Titanic?

A pesar de que Jay Bloom celebra estar vivo y, sobre todo, no haber conducido a su hijo a una muerte segura, transmite que ha vivido con mucha tristeza todo lo relacionado al caso del Titan. Desde el pasado domingo, cuando surgieron las primeras informaciones de que se había perdido la localización del sumergible, recordó sus conversaciones con Rush y se empezó a temerse lo peor.

El Titan partió desde aguas de San Juan de Terranova y realizó una travesía de unos 640 kilómetros hacia aguas internacionales para después descender hasta los 3.800 metros de profundidad en los que se encuentran los restos del Titanic. Pero tras 1 horas y 45 minutos de viaje, nada más se supo del sumergible.

Por causas que todavía no se han confirmado, aunque podría deberse a una fisura o un fallo de diseño en la nave que provocaría que esta dejara de ejercer su resistencia al peso del agua, el sumergible implosionó causando la muerte de manera instantánea de toda la tripulación.

Jay Bloom ha mostrado sus condolencias por lo ocurrido a las familias de Paul-Henri Nargeolet, Hamish Harding, Stockton Rush y, sobre todo, Shahzada Dawood y su hijo Suleman, con quienes se identificaba especialmente.

