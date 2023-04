Biden bromea sobre su edad: "Algunos comentarios hacen que me sienta como Harry Styles"

El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ironizó este sábado durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca sobre los comentarios que algunas personalidades públicas estadounidenses han llevado a cabo sobre su edad. "La gente podría pensar que no me gusta Rupert Murdoch. Eso no es cierto. ¿Cómo podría disgustarme un chico que me hace ver como Harry Styles?", ironizó el presidente.

La cena de los corresponsales se lleva a cabo todos los años y, a lo largo de la misma, varios cargos del Gobierno ironizan sobre su relación con los medios y sus compañeros de profesión. El tono de la cena es informal y los presidentes en el cargo suelen hacer bromas respecto de su situación. "Tenía muchos chistes de Ron DeSantis listos, pero Mickey Mouse me dio una paliza y llegó a ellos primero", añadió Joe Biden.

Biden empezó su intervención con un tono más sombrío, pero a medida que el discurso iba avanzando, empezó a hacer bromas sobre la oposición republicana en el Congreso o el expresidente Donald Trump. A sus 80 años, Biden es el presidente con más edad de la historia de Estados Unidos y, si gana la reelección en 2024, dejará la Casa Blanca con 86 años.

"Elon Musk tuiteó que la NPR (la radio nacional pública americana) debería ser desfinanciada. La mejor manera de hacer que NPR desaparezca es que Elon lo compre", apuntó en otro de sus chistes.

Biden también aprovechó su discurso en la cena de corresponsales de la Casa Blanca para animar a las familias de los periodistas Evan Gershkovich, en prisión preventiva en Rusia desde finales de marzo por cargos de espionaje, y Austin Tice, desaparecido en Siria en agosto de 2012 mientras cubría la guerra en ese país.

"Nuestro mensaje es que el periodismo no es un crimen. Evan y Justin deberían ser liberados de manera inmediata con todos los otros estadounidenses que están detenidos o han sido retenidos como rehenes", proclamó.

El mandatario fue rindiendo homenaje de manera individual a las familias de los periodistas detenidos y que se encontraban entre el público. Primero, se dirigió a los familiares de Gershkovich, corresponsal del diario The Wall Street Journal y que podría ser condenado hasta a 20 años de cárcel si es condenado por espionaje.

Tune in as I deliver remarks at the White House Correspondents' Association Dinner. https://t.co/qaexCdNNcD — President Biden (@POTUS) April 30, 2023

"Estamos trabajando todos los días para que pueda ser liberado. Estamos buscando cualquier oportunidad y usando todas las herramientas a nuestra disposición. Por favor, mantengan la fe", pidió el mandatario a la familia de Gershkovich.

Acto seguido, Biden hizo referencia a la baloncestista Brittney Griner, quien fue condenada a nueve años de cárcel en Rusia por entrar al país con aceite de cannabis y pudo ser liberada en diciembre de 2022 cuando Washington la intercambió por el traficante de armas conocido como el "mercader de la muerte", Víktor But, quien estaba preso en Estados Unidos.

