¿Quién es E. Jean Carroll, la periodista que sienta en el banquillo a Donald Trump por violador?

Las demandas contra Donald Trump se suceden una tras otra, y los varapalos que está recibiendo el expresidente de Estados Unidos no sabe ni por dónde le llegan.

Que si los pagos a la exactriz porno Stormy Daniels para comprar su silencio y su relación con Trump Organization, que si los documentos clasificados de la Casa Blanca en su mansión de lujo en Mar-a-Lago, que si el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021, que si los intentos de cambiar los resultados electorales de 2020 en Georgia... Y ahora le cae otro torpedo: le denuncian por una posible violación hace casi 40 años. Será la primera vez que una mujer siente al banquillo a Trump por este delito.

La mujer que ha demandado a Donald Trump por violación es Elizabeth Jean Carroll, periodista, escritora y columnista estadounidense que le acusa de agredirle sexualmente. Así, también reclama una indemnización por daños y perjuicios.

En el documento también se incluye un delito por difamación que ya denunció Carroll en 2019 después de que Trump negara las acusaciones e hiciera comentarios sobre ella, como decir que es una "pirada" y asegurar que "no es su tipo" en una comparecencia judicial. "En realidad dijo que le encantó. ¿Vale? De hecho, creo que dijo que fue sexy, ¿verdad? Dijo que fue muy sexy haber sido violada. ¿No lo dijo?", se burlaba.

Esta acusación llega con tantos años de retraso, pero llega, gracias a la Ley de Supervivientes Adultos de Nueva York, que entró en vigor en 2022 y que permite durante un año denunciar violaciones y otras agresiones sexuales sin importar el tiempo transcurrido. El 24 de noviembre de ese año la columnista interpuso la denuncia por la vía civil en un tribunal de Nueva York.

La selección del jurado está programada para comenzar este martes 25 de abril en un tribunal de Manhattan, según apunta The Guardian.

¿Quién es E. Jean Carroll?

Elizabeth Jean Carroll (1943, Detroit, Michigan, Estados Unidos) es una periodista, escritora y columnista conocida por dar consejos sobre moda, belleza, salud y entretenimiento y por su columna Ask E. Jean de la revista Elle, que permaneció desde 1993 hasta 2019, siendo así una de las que más tiempo han estado publicadas en la historia estadounidense.

De pequeña se crio en Fort Wayne, Indiana, con sus padres y sus tres hermanos. Estudió en la Universidad de Indiana y fue una de las mujeres que formó parte de la fraternidad Pi Beta Phi. También fue Miss Indiana University en 1963 y Miss Cheerleader USA un año después.

Ya en la década de los 80 se hizo un hueco en la televisión y colaboró en el programa Saturday Night Live. Incluso llegó a presentar su propio programa con el homónimo de su famosa columna en America's Talking de 1994 a 1996, con el que fue nominada a un premio CableACE.

Pero sin duda lo que la hizo convertirse en una persona de renombre fue la escritura. Colaboró en varios medios como The Atlantic, Vanity Fair, Outside, New York, y fue la primera mujer editora en PlayBoy.

En 2002 fundó con su hermana la página web greatboyfriends.com, donde varias mujeres clasificaban y recomendaban a sus exnovios. Tres años después la compró The Knot Worldwide. En 2012 creó otra nueva empresa, Tawkify, también para ayudar a personas a encontrar el amor, algo tipo Tinder, pero más clásico.

Algunos de sus libros estrella son Dificultades femeninas: hermanas de la hermandad de mujeres, reinas del rodeo, mujeres frígidas, estrellas obscenas y otras chicas modernas (1985); Hunter: La vida extraña y salvaje de Hunter S. Thompson (1993); Mr. Right, Right Now!: Cómo una mujer inteligente puede conseguir al hombre de sus sueños en 6 semanas (2004); y ¿Para qué necesitamos hombres?: Una propuesta modesta (2019).

En cuanto a su vida personal, estuvo casada con Steve Byers. Su segundo marido fue John Johnson, periodista estadounidense y corresponsal. La relación se terminó en 1990.

La posible violación de Donald Trump a Jean Carroll

Ahora, Carroll acusa a Trump de violarla en un camerino de los almacenes Bergdorf Goodman en Nueva York entre finales de 1995 y principios de 1996. Según ella cuenta, Trump la reconoció mientras estaba de compras y le pidió ayuda para elegir un regalo. Ella pensó que era "encantador", señaló a National Public Radio.

"Había cogido del mostrador un pequeño traje transparente y me dijo que me lo probara. Y ahí es donde me metí en problemas, porque entramos al vestidor y él cerró la puerta", expuso a dicho medio.

The Guardian alega que la demanda contra el empresario expone que "luego la presionó contra la pared una vez más, le bajó las medias y la violó a la fuerza durante varios minutos hasta que ella logró empujarlo y huir de la tienda".

Donald Trump. Reuters

Nada más ocurrir, Carroll se lo contó a una amiga. Al poco tiempo, a otra, pero no denunció ya que no quería verse a sí misma como una "víctima de violencia de género".

Todo cambió cuando Trump llegó a la presidencia de EE.UU y con el alzamiento del movimiento #MeToo. En su libro de 2019 narró el abuso de varios hombres, entre ellos el del republicano, que negó y soltó, en tono burlesco, que ella "no es mi tipo". Carroll le denunció ese año por difamación.

Ya el 24 de noviembre de 2022 fue cuando la demanda por violación llegó a la mesa de los tribunales con la Ley de Supervivientes Adultos de Nueva York. Ahora, Carroll podría sentenciar a Trump como violador.

Otras acusaciones contra Trump de agresión sexual

Carroll no es la primera mujer que acusa a Trump de agresiones sexuales. Otras mujeres ya lo hicieron, sin embargo, sí es la primera vez que una mujer sienta en el banquillo al político por este delito.

Al menos 27 mujeres han acusado a Trump de abusos que van desde besos no deseados a una violación. Las más llamativas ocurrieron en 2016, cuando recibió una ola de acusaciones. Estas fueron algunas de las mujeres y las fechas en las que dicen que ocurrió todo:

— Rachel Crooks.

— Ivana Trump, antigua esposa del republicano, durante el divorcio, en 1991.

— Jessica Leeds, a principios de los años 80, en un avión.

— Rachel Crooks, en 2005, en un ascensor de la Torre Trump, en Nueva York.

— Jill Harth, en 1993 en Mar-a-lago.

— Mindy McGillivray, en 2003, también en ese complejo.

— Natasha Stoynoff, periodista de People, en el mismo lugar en 2005.

— Cassandra Searles, Miss Washington 2013, en ese concurso.

— Taggart McDowell, Miss Usah 1997, también en ese concurso.

— Amy Dorris, exmodelo, en el US Open de 1997.

— Kristin Anderson, durante la década de los 90.

— Summer Zervos, en 2007.

— Mindy McGillivray, en 2004.

— Tasha Dixon, Miss Arizona, en 2001.

— Cathy Heller, a finales de los años 90.

