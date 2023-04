"Una mujer discreta es un regalo del Señor": las frases que 'condenaron' al jefe de Policía de Colombia

Alejandro Michells, abogado-activista de derechos humanos LGTBI, escribía el miércoles en su cuenta de Twitter: "Celebramos la decisión del presidente Gustavo Petro de apartar de la dirección de la Policia de Colombia al general Sanabria, la defensa de los derechos humanos de los colombianos debe estar por encima de las creencias personales."

Desde agosto del 2022, cuando el presidente Petro nombró a Sanabria como director de la Policía, varias organizaciones habían hecho un llamamiento al Gobierno nacional en diferentes ocasiones, argumentando que las posiciones religiosas del funcionario, que hacía públicas y que estaba llevando a la práctica dentro de la institución, interferían en la protección de sus derechos y en el correcto ejercicio de las funciones que tiene la policía en la Constitución y la ley.

Pero el vaso se colmó el pasado 27 de marzo, cuando en una entrevista para un medio nacional, Sanabria sostuvo que en la Policía había más de 12.000 uniformados con VIH y al preguntarle a qué se debía, contestó lo siguiente: "Lastimosamente, como somos tantos, hay una comunidad LGBTIQ grande en la institución. No hay de pronto esa educación que les permita a ellos ser cuidadosos en lo que hacen", insinuando que es esta comunidad la que contagia y está contagiada de la enfermedad. Más adelante en la entrevista, explicó que no estaba de acuerdo con el uso del condón, por considerarlo un método abortivo.

Celebramos la decisión del presidente @petrogustavo de apartar de la dirección de la @PoliciaColombia al General Sanabria, la defensa de los Derechos Humanos de los Colombianos debe estar por encima de las creencias personales. pic.twitter.com/7BbZFxAupe — Alejandro Michells (@alejomichells) April 12, 2023

Antes de esta entrevista, con ocasión de la conmemoración del Día de la mujer, Sanabria también había dicho en su cuenta de Twitter que: "El encanto de la mujer alegra a su esposo, y si es sensata, lo hace prosperar. Una mujer discreta es un regalo del Señor; una persona educada no tiene precio. Una mujer modesta es el mayor encanto; nada vale tanto como una persona reservada" y en otro trino sostuvo que "una mujer, al lado del hombre, calla en los momentos que hay que callar y habla cuando tiene que hablar".

Para las organizaciones feministas, defensoras de los derechos humanos de la comunidad LGBTIQ y para muchos defensores de la Constitución y del Estado laico consagrado en ella, las posturas del hoy exdirector de la Policía, son estigmatizantes e impiden a los miembros de la misma velar por sus derechos.

La alcaldesa de Bogotá se pronunció sobre lo dicho por el ya exdirector diciendo: "Con tantos desafíos para enfrentar la criminalidad y mejorar la seguridad en ciudades y departamentos, y el director de la Policia de Colombia dedicado a dar sus apreciaciones personales, además sesgadas, discriminatorias y faltas de rigor científico, sobre exorcismo, VIH y aborto".

Según el artículo 218 de la Constitución Colombiana y la ley 62 de 1993 que lo regula, establecen que la Policía Nacional tiene el deber de proteger a todos los ciudadanos, manteniendo el orden que les permita ejercer sus creencias, derechos y libertades. Henry Sanabria, sin embargo, expuso en varias ocasiones y públicamente su desacuerdo con derechos que están hoy consagrados en la ley y en la Constitución, lo que produjo muchos cuestionamientos en cuanto a su capacidad para ejercer el cargo sin hacerlo con base en sus creencias y no en las normas que está llamado a proteger.

Con tantos desafíos para enfrentar la criminalidad y mejorar la seguridad en ciudades y departamentos y el director de la @PoliciaColombia dedicado a dar sus apreciaciones personales, además sesgadas, discriminatorias y faltas de rigor científico, sobre exorcismo, VIH y aborto 🤷🏻‍♀️ pic.twitter.com/H5JjfGPaSe — Claudia López Hernández (@ClaudiaLopez) March 26, 2023

Un ejemplo claro es la interrupción voluntaria del embarazo, que hoy está permitida a las colombianas hasta la semana 24 del embarazo. Pero cuando se le preguntó sobre la decisión de la Corte Constitucional, Sanabria contestó que las mujeres tenían ese derecho porque así lo había establecido la Corte, pero aclaró que "desde el punto de vista teológico, hay otra lectura. Yo digo: ¿por qué la Iglesia no lo dice abiertamente? Y yo lo digo abiertamente en la institución: ¿cuál es el problema de abortar? Todos venimos con el pecado original, salvo la Santísima Madre. Entonces el pecado original lo lleva a uno a ser malo desde el vientre materno. El bautismo rompe ese pecado. Un bebecito que muere dentro del vientre materno, al no ser bautizado, no nace al mundo espiritua"”. Con esta declaración, el exdirector de la Polícia hacía evidente que en el ejercicio de su cargo antepone y disemina argumentos de carácter moral y religioso que cuestionan las decisiones de las autoridades judiciales y que, en última instancia, generan discriminación hacia las personas que ejercen sus derechos.

En reemplazo de Henry Sanabria, el presidente Gustavo Petro ha designado al general William Salamanca, un mayor general de la reserva "con más de 37 años de experiencia en la institución", sostuvo el presidente en su Twitter. Frente al anuncio, los mismos activistas que celebraron la destitución de Sanabría advirtieron que estarán atentos y le exigirán al nuevo director la protección de los derechos humanos en Colombia.

