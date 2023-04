Los separatistas de Papúa que tienen secuestrado a un piloto neozelandés matan a 9 indonesios

El grupo separatista de Papúa Occidental que mantiene secuestrado a un piloto neozelandés desde el 7 de febrero en la zona indonesia de la isla de Nueva Guinea, aseguró este domingo que ha matado a nueve militares indonesios en represalia por no haber recibido respuesta a su propuesta de paz.

"Han pasado dos meses (desde el secuestro) e Indonesia y Nueva Zelanda no han respondido a nuestras cartas", señala un comunicado del Movimiento Papúa Libre, que representa a varias milicias separatistas, entre ellas la que reivindica el secuestro, el Ejército de Liberación Nacional de Papúa Occidental (TPNPB).

Según el comunicado, que no informa sobre el estado del piloto secuestrado, el TPNPB abatió a tiros a nueve militares de las fuerzas armadas indonesias el sábado en Yal (en el distrito de Nduga), situado en Papúa de las Tierras Altas, una de las seis provincias en las que está dividida la "Papúa Indonesia", a la que los separatistas se refieren como "Papúa Occidental".

El Ejército indonesio, por su parte, solo confirmó una de las muertes de sus soldados en una rueda de prensa y afirmó que hubo intercambio de disparos durante el suceso, sin aportar más detalles.

También aseveró que conoce el lugar en el que tienen retenido al piloto, pero no dio más información sobre su estado.

Rica en recursos naturales, la Papúa Indonesia u Occidental forma actualmente parte de Indonesia y está situada en la isla de Nueva Guinea, cuya parte oriental pertenece a Papúa Nueva Guinea.

Mark Mehrtens

El piloto neozelandés, Philip Mark Mehrtens, se encuentra allí en cautiverio desde el 7 de febrero, cuando aterrizó con una avioneta de la compañía local Susi Air con cinco pasajeros -que quedaron en libertad- en un remoto aeropuerto del distrito de Nduga.

El Movimiento Papúa Libre afirma también que actúa "en venganza" por una operación militar indonesia en Papúa Occidental el 23 de marzo, que asevera dejó tres muertos, dos miembros del TPNPB y una mujer embarazada.

"En guerra"

"Todavía estamos en guerra. Hoy mismo, domingo, el Ejército (indonesio) ha lanzado un ataque aéreo", añade su portavoz, Sebby Sambom, en otro comunicado.

El pasado 10 de marzo el propio Mehrtens comunicó las demandas de los separatistas en un vídeo divulgado por sus secuestradores, en el que afirmaba: "Seré liberado una vez Papúa sea independiente".

"Me han ordenado -añadía- que haga una declaración. No se permite a pilotos extranjeros que trabajen y vuelen en Papúa hasta que sea independiente. Se urge a la ONU a que medie entre Papúa e Indonesia para su independencia. Me liberarán cuando Papúa sea independiente".

Papúa Occidenal es escenario de un conflicto armado de baja intensidad entre el Estado central indonesio y movimientos secesionistas desde que la región quedó bajo control de Yakarta en 1969.

Los separatistas han indicado que se trata del primer secuestro tras un incidente en 1996, cuando raptaron a 26 miembros del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), incluidos cuatro británicos y dos holandeses, en la misma zona.

En aquella ocasión, algunos rehenes fueron liberados por los guerrilleros y otros quedaron en libertad tras un enfrentamiento armado con los soldados indonesios que acabó con la muerte de ocho rebeldes y dos rehenes, además de cinco soldados.

