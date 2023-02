Dimite el alcalde de Toronto tras admitir que mantuvo una relación con una empleada

El alcalde de Toronto, la mayor ciudad de Canadá, John Tory, presentó en la noche del viernes su dimisión de forma inesperada tras hacerse público que mantuvo una relación extramatrimonial con una empleada 37 años más joven.

Tory anunció su dimisión en una rueda de prensa una hora después de que el periódico "The Toronto Star" revelase los detalles de la relación. "Por aquel entonces mantuve una relación con una empleada de mi oficina que no se ajustaba a los estándares que me he impuesto como alcalde y hombre de familia", ha indicado el alcalde en rueda de prensa recogida según recogen la agencia Efe y Europa Press.

El alcalde, de 68 años de edad y que había sido reelegido al cargo en octubre de 2022, calificó la relación como "un error de juicio". El político está casado desde 1978 y tiene cuatro hijos y seis nietos.

"Lo siento mucho y me disculpo sin reservas ante el pueblo de Toronto y todos aquellos a los que he hecho daño con mis actos, entre ellos mis colegas y los servidores públicos a quienes tanto respeto", ha manifestado Tory, "pero sobre todo, quiero pedir perdón a mi esposa, Barb, y a toda mi familia, a quienes he decepcionado más que a nadie".

Tory, un destacado empresario conservador que llegó a la alcaldía de Toronto por primera vez en 2014, señaló que presentaba la dimisión porque no quiere que la imagen de la alcaldía sufra con el escándalo.

Sustituyó a Rob Ford

Precisamente en 2014 Tory sustituyó en el cargo a otro político conservador, Rob Ford, que entre 2010 y 2014 sumió a la alcaldía en una cadena de escándalos.

Ford, que sufría adicción a las drogas y alcohol, apareció en varias ocasiones borracho en público. En 2013 fue acusado de asaltar sexualmente a una mujer y poco después se hizo público un vídeo en el que se veía al alcalde de Toronto fumando "crack", una forma de cocaína.

