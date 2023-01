López Obrador recibe a Pablo Iglesias en el Palacio Nacional con las relaciones México-España "en pausa"

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, recibió este jueves en el Palacio Nacional al exvicepresidente del Gobierno de España Pablo Iglesias, ha confirmado el también exsecretario general de Podemos en su cuenta en Twitter, en la que ha difundido una fotografía junto al mandatario y en la que se ve también al economista y asesor político Alfredo Serrano Mancilla.

"Ha sido un honor que nos reciba el presidente de México López Obrador. Hemos hablado de España, de México, de América Latina y, por supuesto, de medios de comunicación", ha afirmado en la citada red social el hoy podcaster, pronto al frente de una televisión.

Horas antes de verse con AMLO -como se conoce a López Obrador, por sus iniciales-, Iglesias lo hizo con la secretaria general en funciones de la formación política Morena -a la que pertenece el presidente-, Citlalli Hernández. "Siempre es un gusto conspirarle a la ultraderecha hispanoamericana con compañeros como Pablo Iglesias y Alfredo Serrano. ¡Venceremos!", ha comentado Hernández.

"Disculpas por el exterminio"

AMLO aseguró hace apenas un mes que las relaciones de México con España siguen "en pausa" al considerar que no hay "una actitud de respeto" por parte de nuestro país. El presidente dijo haber enviado "una carta respetuosa al jefe del Estado, a Felipe VI, que ni siquiera tuvo la atención de contestar".

El Ministerio de Asuntos Exteriores español, con José Manuel Albares al frente, emitió horas después un comunicado rechazando "tajantemente las declaraciones sobre Su Majestad el Rey, las empresas españolas y sectores políticos de España" del presidente mexicano. "Dichas declaraciones resultan incomprensibles", zanjaba la nota.

Lo que el dirigente izquierdista pretende no es otra cosa que una declaración solemne de disculpa hacia México: "Consideramos importante un gesto de humildad ofreciendo perdón, disculpas por el exterminio, la represión, los asesinatos a los pueblos originarios, y salen con que tenemos que agradecerles que vinieron a civilizarnos".

López Obrador sí matiza que "pausa" no es "ruptura". "Para los españoles -afirmó-, México es su casa. No se le impide a ninguna empresa española que venga a hacer negocios lícitos a México, lo que no queremos es que nos vean como tierra de conquista. Lo que no queremos es que nos quieran dar trato de país colonial. Eso es todo".

