Leopoldo López y Yúnior García piden vetar a Cuba, Venezuela y Nicaragua en la Cumbre de las Américas

Leopoldo López, Yúnior García, Carolina Barrero y Santiago Urbina piden que Cuba, Venezuela y Nicaragua no participen en la Cumbre de las Américas.

Leopoldo López, principal opositor del régimen de Nicolás Maduro, ha pedido a la comunidad internacional que veten la participación de Venezuela, Nicaragua y Cuba en la Cumbre de las Américas que se celebrará el próximo mes de junio en Los Ángeles, en Estados Unidos.

Lo ha hecho junto al líder de los movimientos libertadores de Cuba, Yúnior García, y los activistas Carolina Barrero y Santiago Urbin en una rueda de prensa celebrada en el Ateneo en Madrid donde han insistido en "dejar a las dictaduras de lado".

Durante el evento, López ha recordado que la Organización de los Estados Americanos (OEA), foro panamericano que trabaja para fortalecer la paz y consolidar la democracia en el continente, firmó en 2001 lo que se llama la Carta Democrática.

Un compromiso de todos los países alineados con los valores democráticos que "sin ningún lugar a dudas están enterrados en Nicaragua, Cuba y Venezuela, en donde no hay elecciones libres, no hay estado de derecho, no hay respeto a los Derechos Humanos, hay presos políticos, tortura, hambre y muerte por causa de las dictaduras”, ha señalado López, exiliado en España desde el pasado 2020.

En este sentido, los activistas democráticos han denunciado que países miembros de la OEA, como Chile o México, están chantajeando al resto de partes con no asistir a la cumbre si no se invita a los "dictadores".

"El autoritarismo debe ser repudiado y aislado, sin considerar la ideología que digan profesar", han señalado los opositores, que han anunciado una alianza "no sólo contra los autoritarismos de nuestros tres países, sino contra el autoritarismo en general”.

En una declaración conjunta emitida tras el evento, también han hecho un llamamiento a todos los ciudadanos de sus países para "superar las dictaduras y abrir el sendero de la libertad y la democracia para todo el continente".

Estas declaraciones tienen lugar días después de que Estados Unidos haya flexibilizado su política hacia La Habana y haya levantado las sanciones a Venezuela en un intento de reiniciar las conversaciones con ambos países.

Sigue los temas que te interesan