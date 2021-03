Los escándalos de Andrew Cuomo: de ser acusado de abusos sexuales a ocultar los muertos de la Covid

La oficina del gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, ha dado luz verde a la fiscal general del estado, Letitia James, para que investigue las acusaciones de acoso sexual vertidas por dos mujeres contra el político demócrata.



James anunció que ha recibido una carta oficial que da a su equipo "la autoridad para avanzar en una investigación independiente sobre las denuncias de acoso sexual presentadas contra el gobernador Cuomo".



"Esta no es una responsabilidad que tomamos a la ligera, ya que las denuncias de acoso sexual deben tomarse siempre en serio. Como se indica en la carta, al término de la revisión, las conclusiones se divulgarán en un informe público", señaló la fiscal en un comunicado.

Acusaciones

El gobernador neoyorquino ha sido acusado recientemente por dos antiguas asistentes, que aseguran que el político las acosó cuando trabajan con él.



La primera denuncia fue de Lindsey Boylan, antigua asesora de Cuomo y actual candidata a presidenta del condado de Manhattan, quien aseguró que este la acosó en varias ocasiones entre 2016 y 2018, llegando a darle un beso no solicitado en los labios.



A sus acusaciones se sumaron este fin de semana las de Charlotte Bennett, que fue asesora de políticas de salud hasta el pasado noviembre y que dijo a The New York Times que el gobernador le preguntó si era monógama y si alguna vez había tenido relaciones con hombres mayores.



La exasesora, de 25 años, dijo que el gobernador, que tiene 63 años, le indicó que estaba abierto a mantener relaciones con mujeres de su edad, lo que ella interpretó como claras propuestas para una relación sexual.



“Comprendí que el gobernador quería acostarse conmigo y me sentí terriblemente incómoda y asustada y me preguntaba cómo iba a salir de eso y asumí que era el final de mi trabajo", dijo Bennett al diario.



Cuomo, hasta ahora, ha negado las acusaciones de acoso, pero el domingo se disculpó públicamente, asegurando que “algunas cosas” que dijo “pudieron malinterpretarse como un flirteo indeseado”.

Críticas demócratas

Las críticas a Cuomo de sus propios homólogos demócratas, cuya popularidad creció durante la pandemia, no se hicieron esperar y una de ellas le llegó del alcalde de la ciudad, Bill de Blasio, con quien ha sostenido varios enfrentamientos, que pidió que la legislatura del estado le despoje de los poderes que tiene para actuar en casos de emergencias.



Este reclamo ya lo han hecho otros legisladores luego de la primera acusación de acoso sexual.



"La legislatura estatal debe revocar inmediatamente los poderes de emergencia del gobernador. Además, se deben realizar de inmediato dos investigaciones totalmente independientes sobre las muertes en hogares de ancianos y las inquietantes acusaciones de mala conducta personal", indicó en un comunicado.

Muertes por Covid

Se refirió a que antes de las denuncias de presunto acoso, Cuomo ya estaba en medio de críticas luego de que su asistente principal Melissa DeRosa admitiera a legisladores demócratas que retrasaron la entrega de datos de muertos por coronavirus en residencias de ancianos por miedo a que el Departamento de Justicia, bajo la Administración de Donald Trump, pudiera usar esos números "en su contra".



Un informe previo de la fiscal James ya había acusado a la Administración Cuomo de "maquillar" esas cifras durante la primavera de 2020.

DeRosa admitió en una llamada con legisladores demócratas que retrasaron la entrega de datos de fallecimientos por coronavirus en residencias de ancianos por miedo a que el Departamento de Justicia, entonces bajo la Administración de Donald Trump, pudiera usar esos números "en su contra".



La polémica llamada, efectuada por Zoom y de carácter privado, tuvo lugar con legisladores demócratas, que el pasado agosto habían pedido datos adicionales sobre la cantidad de fallecidos en residencias de ancianos.

Pausar el recuento

DeRosa admitió que preguntó a los legisladores el pasado septiembre si la Administración de Cuomo podía "pausar" la recolección de datos y publicar la información después de que el Departamento de Justicia del país hubiera investigado la respuesta al coronavirus del estado de Nueva York.



"Básicamente, nos quedamos parados porque estábamos en una posición en la que no estábamos seguros de qué le íbamos a dar al Departamento de Justicia o qué les íbamos a dar a ustedes, (porque) lo que dijéramos iba a ser usado en nuestra contra y no sabíamos si iba a haber una investigación", dijo DeRosa en la conversación. "Eso jugó un papel importante en todo esto", admitió.



Los detalles de esta interacción privada los dio a conocer la propia oficina del gobernador después de que un medio local de carácter conservador, el New York Post, publicara parte de la información.