Zapatero pide a la oposición que cumpla las exigencias de Maduro para las elecciones

El expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero ha enviado este jueves una carta a la delegación de la oposición venezolana que participa en el diálogo con el Ejecutivo de Maduro en la que le pide suscribir el acuerdo elaborado por la comisión facilitadora de las conversaciones.

En la misiva, Rodríguez Zapatero, facilitador del diálogo junto al presidente dominicano, Danilo Medina, expresa que, "de manera inesperada para mí, el documento no fue suscrito por la representación de la oposición. No valoro las circunstancias y los motivos, pero mi deber es defender la verdad y mi compromiso es no dar por perdido el lograr un compromiso histórico entre venezolanos".

Agrega que, por ello, "le pido, pensando en la paz y la democracia, que su organización suscriba formalmente el acuerdo que le remito, una vez que el Gobierno se ha comprometido a respetar escrupulosamente lo acordado".

El expresidente del Gobierno español añade que esta petición la expresa desde su "convicción profunda en la necesidad de este acuerdo y desde mi compromiso por el cumplimiento del mismo".

"Un proceso electoral con garantías"

En su carta remitida a la delegación de la oposición en el diálogo, que encabeza Julio Borges, Rodríguez Zapatero dice que el proceso de diálogo en Santo Domingo culminó "en un consenso básico para un gran acuerdo, que supone una esperanza real y valiente para el futuro de Venezuela".

Añade que este acuerdo está concretado "en un documento presentado a las partes que da respuesta a los planteamientos esenciales discutidos durante meses".

Entre ellos cita "el acuerdo en un proceso electoral con garantías y consenso en la fecha de los comicios, la posición sobre las sanciones contra Venezuela, las condiciones de la Comisión de la Verdad, la cooperación ante los desafíos sociales y económicos, el compromiso por una normalización institucional y las garantías para el cumplimiento del acuerdo, y el compromiso para un funcionamiento y desarrollo plenamente normalizado de la política democrática".

El mandatario dominicano, Danilo Medina, dijo hoy que las conversaciones entraron en un "receso indefinido" después de que la oposición venezolana se negara a firmar un texto rubricado ya por el presidente Nicolás Maduro, por considerarlo insuficiente.