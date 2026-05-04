Argelia ofrece a EEUU cerrar campos saharauis en Tinduf a cambio de trasladarlos a la zona que reclama Marruecos

El Consejo de Seguridad de la ONU revisa el mandato de la MINURSO, mientras EEUU estudia su posible reestructuración tras 35 años de misión en el Sáhara Occidental.

Christopher Landau visitó Argelia y Marruecos para impulsar una solución al conflicto saharaui y fortalecer alianzas económicas, tecnológicas y de seguridad regional.

EEUU reafirma su apoyo al plan de autonomía marroquí y la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental, siguiendo la línea establecida desde 2020.

Argelia propuso a EEUU desmantelar los campos saharauis en Tinduf y trasladar a los refugiados a la zona de amortiguación bajo control del Frente Polisario, propuesta rechazada por EEUU y Marruecos.

La carrera de la Administración Trump para finalizar el conflicto del Sáhara Occidental en el mes de mayo es evidente. Después de varias reuniones con las partes implicadas este año tanto en Estados Unidos como en su embajada en España, ha mandado a su número dos, el subsecretario de Estado, Christopher Landau, y al general Dagvin R.M. Anderson, comandante del AFRICOM, a Argelia y Marruecos esta semana.

En su parada en Argel, el ministro de Asuntos Exteriores, Ahmed Attaf, confirmó que abordaron "la evolución del proceso político de resolución de la cuestión saharaui". De hecho, el propio Landau reconoció la "necesidad de encontrar" una solución al contencioso después de medio siglo de enfrentamiento.

Landau ha tratado de ejercer su influencia reuniéndose con los presidentes, los ministros de Exteriores y los jefes del Estado Mayor del Ejército de ambos países para lograr una solución definitiva. No obstante, no ha conseguido mover las posturas iniciales cuando la tercera ronda de negociaciones en Estados Unidos está a la vuelta de la esquina.

Marruecos y Argelia siguen jugando sus cartas en el ámbito diplomático y mediático sin que nada ni nadie haga cambiar su planteamiento.

Desmantelamiento de los campamentos

Una de las informaciones difundidas por los medios marroquíes que llegó hasta Argelia, donde por cierto no tienen acceso a toda la prensa marroquí, anunciaba una posible operación de desmantelamiento de los campamentos de refugiados saharauis en Tinduf.

Según fuentes marroquíes, Argel habría planteado que "los saharauis fueran trasladados de los campamentos a la zona de amortiguación", en el este del muro con Marruecos. De tal manera, que ocuparían los "territorios liberados" que defiende el Frente Polisario desde el alto el fuego en 1991.

El muro del Sáhara y los territorios saharauis. Wikimedia Commons

En cierta manera, supondría reconocer el control de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) sobre parte del Sáhara Occidental donde actualmente se libra la guerra entre Marruecos y el Frente Polisario desde noviembre de 2020. Esta propuesta fue rechazada por Estados Unidos y Marruecos, a la espera de que se pronuncie la ONU.

La postura de Estados Unidos sigue siendo clara: apoya el plan de autonomía marroquí y la soberanía marroquí sobre todo el territorio saharaui. El propio Landau, tras reunirse con el ministro de Exteriores, Nasser Bourita, en septiembre de 2025 en Nueva York, reiteró ese compromiso adquirido por Donald Trump en diciembre de 2020.

Alianzas económicas y estratégicas

Al margen de revisar las relaciones bilaterales con ambos países, Christopher Landau abordó en Argel los “desafíos de seguridad regional y los acuerdos comerciales de alto impacto con empresas estadounidenses”. Por su parte en Marruecos, trató “el fortalecimiento de la coordinación tecnológica y espacial, así como la cooperación en materia de seguridad de larga data”.

“Este viaje subraya el compromiso de Estados Unidos con el apoyo a la estabilidad regional y el desarrollo de alianzas económicas y estratégicas en el norte de África”, informó en un comunicado el Departamento de Estado de EEUU.

Además de solucionar el conflicto del Sáhara Occidental, la lucha contra el terrorismo y la estabilización del Sahel son prioritarias para EEUU.

Replanteamiento de la MINURSO

Esta visita se produjo cuando el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se preparaba para revisar el mandato de la MINURSO a finales de abril.

Este pasado 23 de abril, el Consejo de Seguridad celebró consultas a puerta cerrada sobre la MINURSO. Durante estas consultas, los miembros recibieron información detallada sobre la situación en el terreno y las perspectivas del proceso político.

Precisamente la MINURSO cumplió 35 años el 29 de abril cuando Estados Unidos se plantea su reestructuración, a pesar de que en octubre de 2025 el Consejo de Seguridad de la ONU prorrogó un año más su labor en el Sáhara Occidental.

Es importante el trabajo del embajador marroquí en Washington, Youssef Amrani, que anteriormente fue el jefe de la diplomacia del país vecino en dos ocasiones en Sudáfrica, país que apoya a Argelia y al Frente Polisario, y en la Unión Europea, donde ocurrió el escándalo Marocgate.

En esa trama presuntamente se pagaba a eurodiputados para que defendieran el plan de autonomía marroquí como la mejor solución para resolver el conflicto del Sáhara Occidental.

Amrani ha resumido así en los medios nacionales la importancia de la visita de Christopher Landau a los dos países magrebíes.

"A diferencia de Argelia, donde la seguridad se presenta como un tema que debe abordarse, especialmente a la luz de la indignación contra el Frente Polisario al que Argel protege y que está a punto de ser clasificado como organización terrorista, en Marruecos se describe como una base sólida sobre la que se construyen proyectos más innovadores".

Por su parte, "la semana próxima médicos marroquíes y estadounidenses brindarán ayuda médica a la población de Dajla (Sáhara Occidental)”, anunció el embajador estadounidense en Rabat, Duke Buchan III.

Además, confesó que “Estados Unidos está avanzando en el Sáhara marroquí y seguirá haciéndolo”. Apodó al “Sáhara” como “marroquí”, al igual que lo hacen medios, políticos y líderes de opinión del país vecino.

Claras fueron sus palabras en el discurso de inauguración del consulado de Casablanca: “Desde Tánger hasta Dajla, Estados Unidos está presente y apoya a Marruecos en esta visión”.