Dos terroristas suicidas se inmolaron en Argelia en el primer día de la histórica visita del papa León XIV al país

El Papa Leon XIV, en una visita a una basílica en Argelia. Reuters

Las claves nuevo Generado con IA Dos terroristas suicidas se inmolaron en la provincia de Blida, Argelia, causando la muerte de dos policías y heridas a varios civiles. Los atentados coincidieron con la histórica primera visita del papa León XIV a Argelia, país de mayoría musulmana. Una de las explosiones tuvo como objetivo una comisaría de policía en el centro de Blida; la otra ocurrió cerca de una empresa alimentaria. El viaje del Papa incluye visitas a lugares emblemáticos de Argelia, Guinea Ecuatorial, Camerún y Angola, en medio de tensiones diplomáticas con Estados Unidos.

Este lunes, dos atentados suicidas sacudieron la provincia de Blida, una ciudad cercana a la capital argelina, donde se encuentra el papa León XIV, en una visita histórica al país africano. Según ha reportado el medio francés Le Monde, el atentado con bomba causó la muerte de dos agentes de Policía e hirió a numerosos civiles.

El ataque terrorista se produjo en la localidad de Blida, a tan solo una hora de Argel, donde se encontraba el Pontífice.

Una de las explosiones tuvo como objetivo una de las principales comisarías de Policía del país. El ataque se produjo en el centro de la ciudad, seguida de un segundo atentado suicida cerca de una empresa de la industria alimentaria en la misma provincia.

El atentado se produjo en un día de especial relevancia, pues esta es la primera vez que un Pontífice visita Argelia, un país de amplia mayoría musulmana, donde el cristianismo es tan solo una religión minoritaria.

Este atentado terrorista se produce apenas dos días después del 19º aniversario de los dos atentados suicidas que sacudieron Argel.

Imagen de la ciudad de Bilda en foto de archivo. Reuters

El 11 de abril de 2007, un grupo coordinado por Al Qaeda atacó la oficina del primer ministro y una comisaría de policía en el barrio residencial de Bab Ezzouar. Las explosiones causaron la muerte de 33 personas e hirieron a más de 200, dejando una importante devastación en todo el país.

Un viaje histórico

El pontífice ha solicitado entrar en África a través de Argelia, antigua patria de San Agustín donde nunca antes había estado un Papa.

León XIV estuvo este lunes visitando la Gran Mezquita de Argel y el Centro de Acogida y Amistad de las Hermanas Misioneras Agustinas de Bab El Oued.

Este martes, León XIV se ha desplazado hasta la antigua Hipona y allí paseará entre los restos de la basílica donde predicaba San Agustín, considerado Padre y Doctor de la Iglesia, así como visitar las ruinas del antiguo foro romano.

El viaje emprendido por León XIV no se ceñirá solamente a Argelia, sino que se trasladará a otros países de la región. Acudirá a Guinea Ecuatorial, que lleva 44 años sin recibir la visita de un Papa.

En su camino, también visitará Camerún, donde estará en una zona de guerra, y se desplazará hasta Angola, en la que visitará una iglesia profanada por una secta evangélica extremista.

Esta visita programada por parte de León XIV ha incluido más países que la realizada por Benedicto XVI en 2009 al continente africano, cuando tan solo visitó Camerún y Angola, dos países africanos de mayoría cristiana.

Su trayecto por África se produce en medio de la tensión generada entre el Vaticano y la Casa Blanca, a consecuencia de las declaraciones del Pontífice, rechazando la guerra de Irán emprendida por Donald Trump y las acusaciones del mandatario estadounidense hacia la figura de León XIV.