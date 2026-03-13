Senegal eleva hasta 10 años las penas de cárcel a homosexuales: "Esta ley agrava el estigma y el miedo y pone vidas en peligro"

Un mujer africana sostiene un abanico con los colores de la bandera LGTBI en una imagen de archivo, Reuters

Las claves nuevo Generado con IA La Asamblea Nacional de Senegal ha aprobado una ley que aumenta las penas por relaciones homosexuales a entre 5 y 10 años de prisión. La reforma también eleva las multas hasta más de 15.000 euros y sanciona la apología de la homosexualidad. Organizaciones de derechos humanos advierten que la nueva ley agrava el estigma y dificulta el acceso a tratamientos médicos vitales. El endurecimiento de la ley responde a presión social y ha sido impulsado por el primer ministro Ousmane Sonko.

La Asamblea Nacional de Senegal ha aprobado un polémico proyecto de ley que endurece las penas contra las relaciones homosexuales y eleva las condenas actuales, que van de uno a cinco años de prisión, a entre cinco y 10 años.

asegura que esta ley "empuja a las personas a la y las aleja de servicios que pueden salvarles la vida,

La norma, debatida en el Parlamento a petición del primer ministro, Ousmane Sonko, fue aprobada por 135 votos a favor, frente a tres abstenciones y ningún voto en contra.

En el proyecto legislativo, que ahora debe ser promulgado por el presidente senegalés, Bassirou Diomaye Faye, se establece que toda persona que haya cometido un “acto contra natura” será castigada con una pena de prisión “de cinco a 10 años”.

“Esta ley es, ante todo, cultural. Nadie tiene derecho a imponer a los demás sus propios valores (...). Mientras que en Occidente se prohíbe la poligamia, en Senegal tenemos el derecho de prohibir los actos contra natura”, declaró ante la Cámara el ministro del Interior, Bamba Cissé, en representación del Gobierno senegalés.

El nuevo texto modifica el artículo 319 del Código Penal, que ya criminalizaba las relaciones entre personas del mismo sexo.

Multas de 15.000 euros

De igual modo, aumenta las multas —que podrían alcanzar los 10 millones de francos CFA (más de 15.000 euros), frente a los 1,5 millones actuales (cerca de 2.300 euros); y persigue a los culpables de hacer “apología” de las relaciones homosexuales.

La reforma se produce en un contexto de creciente presión social y mediática en torno a la homosexualidad en este país, de mayoría musulmana, donde el tema continúa siendo altamente sensible.

En las últimas semanas, varias detenciones por presunta homosexualidad —incluidas las de figuras conocidas en redes sociales y en el mundo del espectáculo— han reavivado el debate público.

En este contexto, la reforma ha sido una de las principales banderas políticas del primer ministro Sonko, quien asumió el cargo en abril de 2024 y había insistido en múltiples ocasiones en su voluntad de endurecer las sanciones.

De hecho, a finales de febrero, al presentar el proyecto de ley ante la Asamblea Nacional, Sonko denunció presuntos obstáculos, tanto internos como externos, que, según él, habrían impedido en el pasado avances similares, incluyendo presiones de “grupos de interés organizados”.

Organizaciones locales de derechos humanos habían alertado sobre un ambiente cada vez más hostil, caracterizado por campañas en redes sociales y exigencias de endurecer la legislación actual.

De los más de 70 países que criminalizan las relaciones entre personas del mismo sexo en el mundo, una treintena se encuentran en África, donde la mayoría de leyes de este tipo son herencia de la etapa colonial.

Tratamientos de VIH

Winnie Byanyima, directora ejecutiva del Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (ONUSIDA), afirma que normas como esta "agravan el estigma" y dificultan que las personas reciban tratamientos vitales para su salud.

"Este tipo de leyes empujan a las personas a la clandestinidad y las alejan de servicios que pueden salvarles la vida, agravan el estigma y el miedo y ponen en peligro vidas", afirmó esta madrugada Byanyima en la red social X.



"Las leyes deben proteger la dignidad y la salud de las personas, no castigarlas por ser quienes son. Dejen que sea Dios quien juzgue", añadió.