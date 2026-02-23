Acusan de intento de asesinato a uno de los hijos del dictador Robert Mugabe: disparó a su jardinero y ocultó el arma

Las claves nuevo Generado con IA Bellarmine Chatunga Mugabe, hijo menor del expresidente de Zimbabue, fue acusado en Sudáfrica de intento de asesinato tras disparar presuntamente a su jardinero. Mugabe y su guardaespaldas enfrentan también cargos por obstrucción de la justicia y posesión de armas, ya que el arma utilizada en el delito no ha sido recuperada. El jardinero, de 23 años, permanece hospitalizado de urgencia, mientras la solicitud de libertad bajo fianza se discutirá el 3 de marzo. El hijo de Robert Mugabe ya había protagonizado polémicas en Sudáfrica, incluyendo una acusación de agresión y ostentación de lujos en redes sociales.

La Fiscalía de Sudáfrica ha acusado este lunes de intento de asesinato a Bellarmine Chatunga Mugabe, hijo menor del fallecido expresidente zimbabuense Robert Mugabe, quien fue arrestado el jueves pasado tras presuntamente disparar a su jardinero en el exclusivo barrio de Hyde Park en Johannesburgo.



Tanto Mugabe como su guardaespaldas, Tobias Mutonje, fueron coacusados de este cargo, de obstrucción de la justicia y de posesión de armas durante una vista que tuvo lugar en el Tribunal de Magistrados de Alexandra en Johannesburgo, retransmitida por medios locales.



El delito de obstrucción tiene que ver con el arma de fuego usada en el caso, que se encuentra desaparecida.

"Esto se relaciona con el arma de fuego que supuestamente se utilizó durante la comisión del delito, la cual, hasta la fecha, no ha sido recuperada", afirmó el fiscal Lufuno Maphiri durante la vista, en la que comparecieron los dos coacusados.



El caso fue pospuesto hasta el próximo 3 de marzo, cuando se presentará una solicitud de libertad bajo fianza.



Mugabe, de 28 años, fue detenido tras disparar supuestamente contra su jardinero, de 23 años, quien permanece ingresado de urgencia en un hospital.

No es la primera vez que Bellarmine Chatunga Mugabe da la nota en Sudáfrica.



En 2023, fue acusado de agresión tras un altercado en una discoteca de Sandton. En ese momento, la Policía confirmó la apertura de un caso, aunque no se revelaron públicamente los detalles del resultado, según medios locales.



El hijo menor del dictador zimbabuense también ha generado controversia en redes sociales por exhibir grandes cantidades de dinero en efectivo y vehículos de lujo, lo que desató un debate público sobre su estilo de vida en Sudáfrica.



Robert Mugabe gobernó Zimbabue desde la independencia del Reino Unido en 1980 hasta 2017, bajo un régimen marcado por denuncias de represión a la oposición, elecciones cuestionadas y una profunda crisis económica que sumió al país en la hiperinflación.

Para muchos pasó de ser considerado el liberador de su país a convertirse en un dictador.



Tras el golpe militar que lo derrocó en noviembre de 2017, Mugabe vivió en relativo aislamiento político, aunque con privilegios garantizados hasta su muerte en 2019 por el Gobierno de su sucesor, el actual presidente, Emmerson Mnangagwa.