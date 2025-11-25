Las claves nuevo Generado con IA Adolf Hitler Uunona, líder de la SWAPO en Namibia, es favorito para la reelección en el distrito de Ompundja, donde ya ha ganado tres veces. A pesar de su nombre, Uunona no tiene relación con el nazismo; su lucha política se centra en la independencia de Namibia y el anti-apartheid. El nombre Adolf Hitler es relativamente común en Namibia debido a la antigua colonización alemana, aunque Uunona prefiere usar solo "Adolf H." en público. Uunona ha declarado que no cambiará su nombre, aunque lamenta que la atención mediática se centre en este hecho y no en sus objetivos políticos.

Las encuestas anticipan una victoria de Adolf Hitler. Lejos de lo que podría pensarse en un primer momento, no se trata de una noticia sacada de Alemania en 1930, sino de la actualidad que acontece en un país del sur de África.

El 26 de noviembre, en Namibia, se celebran las elecciones regionales en las que se prevé que el líder de la Organización Popular del África Sudoccidental (SWAPO), Adolf Hitler Uunona, vuelva a obtener la mayoría de los votos en el distrito de Ompundja.

Sus ideologías políticas nada tienen que ver con las del nazismo y la única lucha que mantiene con su partido es la anti-apartheid, buscando la independencia de Namibia y en contra de su ocupación ilegal.

Uunona, de 59 años, se dispone a ganar por cuarta vez en una región que fue colonia alemana hasta 1915 cuando, tras la Primera Guerra Mundial, consiguieron echar a sus tropas. Por este motivo, los nombres germanos como Adolf son habituales entre la población sudafricana.

El namibio obtuvo en 2020 el 85% de los votos, un total de 1.196 frente a los 213 de su oponente. Este miércoles se prevé que los resultados sean en el mismo sentido que hace cuatro años, pero con una mayoría menos aplastante.

Solo en privado

"Mi padre me puso ese nombre y probablemente no entendía qué representaba Adolf Hitler", apuntó en una entrevista en el diario alemán Bild. De hecho, explica que él, de niño, tampoco lo hacía, ya que lo veía como "algo normal".

Fue al crecer cuando comprendió que se trataba del "dictador responsable de la devastación de Europa". "Él quería dominar el mundo entero y yo no tengo nada que ver con eso", insiste.

Pese a la controversia, el político namibio insiste en que no cambiará su nombre —aunque si hubiera podido opinar al nacer, no lo habría aceptado—, ya que así figura en todos los documentos oficiales.

Mantiene que en público evita utilizar la palabra Hitler, de hecho firma como Adolf H., aunque confiesa que su esposa sí se refiere a él así en privado.

Propaganda electoral de Adolf Hitler Uunona.

Es más, cuando se presentó a las últimas elecciones para concejal de Ompundja en 2020, en los carteles electorales se puso "Adolf Uunona" y no fue hasta después de que se publicaran los resultados finales cuando se reveló su nombre completo.

En declaraciones a France Presse, Adolf Hitler lamenta que su nombre haya saltado a todos los medios de comunicación y que, en cambio, se estén dejando en segundo lugar sus objetivos políticos: "gobernar por el bien del país". "No hay ningún motivo para que estemos aquí sentados para hablar de mi nombre", espetó.

Otro Adolf Hitler

Uunona no es el único con ese nombre que ha concurrido en unas urnas en pleno siglo XXI. En las elecciones del distrito de Meghalaya, al noreste de la India, celebradas en 2013, también se presentó otro llamado Adolf Lu Hitler.

"Estoy al tanto de que en un momento de la historia Adolf Hitler fue la persona más odiada del mundo por el genocidio de los judíos, pero mi padre añadió 'Lu' en mitad y por eso soy diferente", apuntó al diario The Guardian.