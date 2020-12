Adolf Hitler arrasa en las elecciones de Namibia

Adolf Hitler ha arrasado en las urnas. Y no es ningún chiste. Un hombre llamado Adolf Hitler Uunona ha ganado las elecciones locales del condado Ompundja, en Namibia.

¿Y cómo es que se llama así? El nuevo administrador de este condado no tiene nada que ver con el dictador nazi. De hecho, milita en SWAPO, la Organización Popular del Suroeste de África, un partido cuyo origen está vinculado al antiguo movimiento de liberación y antiapartheid. En declaraciones al diario alemán Bild, gobernador electo de Ompundja asegura que sus padres no se dieron cuenta de que el nombre podría resultar extraño y él se lo toma con mucha ironía: "No significa para nada que esté luchando por la dominación del mundo. Que tenga ese nombre no sgifnica que quiera dominar Oshana", bromea.

Hitler, de 54 años, cosechó 1.196 votos, es decir, el 84,88% de los sufragios de la circunscripción. Según explica al citado periódico, su padre le puso ese nombre porque "no entendió lo que representaba". Durante sus primeros años de vida vivió su nombre con normalidad, pero a los años se dio cuenta de quién había sido el dictador alemán, pero ahora descarta cambiarse de nombre. "Implicaría demasiado papeleo burocrático", ironiza.

En declaraciones a France Presse, Adolf Hitler lamenta que su nombre haya saltado a todos los medios de comunicación y que en cambio se estén dejando en segundo lugar sus objetivos políticos: "gobernar por el bien del país". "No hay ningún motivo para que estemos aquí sentados para hablar de mi nombre", espetó a France Press durante la entrevista. “¿Cómo contribuirá esto al desarrollo de Namibia?”.