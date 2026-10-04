Oficiales de primera línea e instructores militares ucranianos participan en un ejercicio de simulación de guerra. Thomas Peter Reuters

La guerra en Ucrania se recrudece: Rusia intensificará sus ataques tras el anuncio de Zelenski de reforzar la ofensiva

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LO ESENCIAL Las claves Rusia anuncia que intensificará sus ataques contra instalaciones militares, industria de defensa e infraestructuras vinculadas en Kiev y otras regiones de Ucrania. El anuncio ruso llega después de que Volodímir Zelenski avanzara un aumento de los ataques ucranianos contra refinerías rusas. El Ministerio de Defensa ruso atribuye a Zelenski la responsabilidad política y personal de la escalada de ataques. Moscú acusa a Kiev de atacar zonas residenciales de Bélgorod, con civiles muertos y heridos y daños en viviendas, edificios y vehículos.

Nueva escalada en la guerra entre Ucrania y Rusia. Después de que el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, haya anunciado que aumentarán los ataques contra refinerías rusas, su homólogo ruso, Vladímir Putin, ha hecho lo propio y ha anunciado un recrudecimiento similar.

"Tras la declaración de Zelenski de hoy, se intensificarán los ataques de las fuerzas armadas rusas contra instalaciones militares y de la industria militar, así como contra la infraestructura relacionada con estas, en Kiev y otras regiones de Ucrania", señala el parte castrense.

Por su parte, Rusia asegura que el único culpable es el líder ucraniano.

"Zelenski tiene plena responsabilidad personal y política por esto", ha afirmado el Ministerio de Defensa ruso para reiterar que están lanzando ataques contra Ucrania "específicamente en respuesta a las acciones del líder del régimen de Kiev".



Los militares rusos también han acusado a las fuerzas de Kiev de lanzar durante la noche del sábado al domingo "un ataque terrorista deliberado contra zonas residenciales de la ciudad de Bélgorod, donde no hay instalaciones militares".



"Como resultado de este ataque, hubo civiles muertos y heridos, mientras edificios de apartamentos, viviendas particulares y vehículos privados sufrieron daños", ha añadido Defensa.