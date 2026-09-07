La victoria de la AfD o el fracaso europeo de asustar con la ultraderecha

Las claves

Las claves Generado con IA La ultraderecha alemana AfD ha logrado una victoria histórica en las elecciones regionales, causando impacto en toda Europa. El éxito de AfD pone en entredicho la eficacia de los cordones sanitarios y las advertencias de los partidos tradicionales, que no han evitado su avance. La CDU y otros partidos conservadores europeos debaten si mantener el aislamiento a AfD o explorar entendimientos ante el nuevo escenario político. El programa regional de AfD incluye propuestas polémicas como revisar el Holocausto y segregar estudiantes inmigrantes, y ha recibido felicitaciones de líderes ultraderechistas europeos.

La ultraderecha alemana AfD ha arrasado en las elecciones regionales y el resultado ha retumbado en toda Europa.

De nada han servido los cordones sanitarios y las repetidas advertencias de los partidos tradicionales ante una victoria de Ulrich Siegmund, coronadas por la portada del semanario Der Spiegel, que le presentaba como “el hombre más peligroso de Europa”.

La estrategia de la alarma ha tenido, una vez más, el efecto contrario, aunque algunos navegantes sigan llevando los tapones puestos.

Los más apretados son ahora los conservadores del actual canciller Friedrich Merz. Derrota tras derrota, la CDU, al igual que sus compañeros conservadores europeos, se enfrenta al dilema sobre si mantener el cordón sanitario o asumir algún tipo de entendimiento con esta formación, como han sugerido algunos de sus miembros más importantes.

La ultraderecha tiene complicado encontrar apoyos.

En el caso de la AfD, la única opción que le queda pasa por buscar un acuerdo con el partido BSW de Sahra Wagenknech, que es de ultraizquierda, prorruso y antiinmigración, aunque la fórmula de liderazgo rotatorio que le plantean parece difícilmente asumible.

En su programa regional, la AfD propone revisar el Holocausto, segregar en las escuelas a los estudiantes inmigrantes o retirar subvenciones a las ONG de apoyo a los refugiados.

Políticas principalmente migratorias que comparte con otros correligionarios europeos que se han apresurado a felicitarle como Santiago Abascal, el italiano Matteo Salvini o el holandés Geert Wilders.

La felicitación choca con la agorería de los partidos tradicionales europeos: “Solo los idiotas o traidores” celebran el triunfo de AfD, ha dicho el polaco Donald Tusk, al que se han sumado los ministros franceses, conscientes de que los siguientes en caer pueden ser ellos.

2027 es un gran año electoral en Europa, con convocatorias en Francia, Italia, Finlandia y España, donde las encuestas auguran el auge y victoria de estas fuerzas antiinmigración y, mayoritariamente, prorrusas.