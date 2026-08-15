Europa en llamas: del "polvorín" británico a los 500 pirómanos detenidos en Francia y miles de evacuados en Alemania

Alemania, Austria, Grecia y Croacia también han tenido que evacuar a miles de personas por incendios, con víctimas mortales y numerosos daños a viviendas y zonas turísticas.

Francia ha detenido a 474 personas por provocar incendios, incluyendo 183 menores, y ha tenido que evacuar a 550 personas mientras el fuego arrasa el suroeste del país.

En Reino Unido, la quinta ola de calor ha provocado alertas masivas y 37 incendios activos; las autoridades advierten de un posible récord histórico de incendios este verano.

Europa sufre una ola de incendios con focos activos en España, Reino Unido, Francia, Alemania, Austria, Croacia y Grecia debido a las altas temperaturas y olas de calor.

Europa arde en llamas los virulentos incendios que asolan a buena parte del continente con focos repartidos en España, Reino Unido, Francia, Alemania, Austria, Croacia y Grecia.

Las altas temperaturas y las olas de calor están provocando que cada vez se produzcan incendios más virulentos que afectan a cientos de miles de hectáreas.

Este viernes, ciudadanos de Reino Unido se han despertado con una alerta en sus teléfonos móviles advirtiendo a la población del elevado riesgo de incendios en la quinta ola de calor de este verano a la que se enfrenta el país: "Hay un alto riesgo de incendios a nivel nacional", empieza el mensaje que alerta de que no se haga "ninguna actividad que pueda originar un fuego incluyendo barbacoas o fuegos artificiales".

Un hecho que no es aislado, sino que la voracidad de los incendios mantienen en alerta al resto de Europa.

Las elevadas temperaturas están disparando el riesgo de incendios en el que ya es el verano más cálido de la historia de Inglaterra desde que hay registros.

De hecho, los incendios forestales de Inglaterra y Gales han alcanzado un nivel récord llegando a propagarse rápidamente por los campos hasta alcanzar algunas viviendas.

"Hemos superado con creces las cifras del máximo anterior de 2025", ha explicado Phil Garrigan, presidente del Consejo Nacional de Jefes de Bomberos.

De hecho, ha advertido que "la temporada de incendios forestales puede extenderse hasta bien entrado noviembre". Por lo tanto, prevén que se produzca "un aumento considerable en el número de incendios que se han registrado con anterioridad".

Por su parte, el primer ministro, Andy Burnham, ha instado a la población a extremar las precauciones durante una visita a la ciudad de Stourbridge -localizada en el centro de Inglaterra- una de las localidades donde el fuego ha arrasado viviendas y cientos de personas han sido evacuadas.

"Gran Bretaña es un polvorín en este momento", ha advertido Burnham quien lamenta que "esto no ha terminado con 37 incendios activos en todo el país".

474 detenidos en Francia

Desde que ha empezado este verano, en Francia, han detenido a 474 personas por provocar incendios de forma intencionada o involuntaria, según un recuento del Ministerio del Interior.

De hecho, se 183 de los detenidos son menores, incluido un adolescente de 15 años que está imputado en la investigación de un incendio que causó la muerte de dos bomberos en Mérignac (Gironda).

Una semana después de que Francia haya controlado el fuego más grande desde 1949, el fuego se ha avivado en el suroeste del país en la zona de Gironda y las Landas.

De momento hay alrededor de 1300 hectáreas calcinadas hasta ahora, según ha explicado el prefecto Giles Clavreul.

La gravedad de las llamas han obligado a desalojar a 550 personas, aunque hay atisbos para tener algo de optimismo sobre la evolución del fuego porque las condiciones meteorológicas son favorables.

2.000 evacuados en Alemania

En Alemania el fuego se extiende por la región de Eifel -al oeste del país- y ha obligado a evacuar a más de 2.000 personas de una localidad cercana a la frontera con Bélgica.

Este no es el único incendio, se han registrado tres en la región, aunque dos están bajo control.

Sin embargo, el tercero se ha acercado a la localidad de Gey en Renania del Norte-Westaflia que ha arrasado ya a alrededor de 300 hectáreas.

Alerta en Austria y Grecia

El incendio fuera de control de Austria en un bosque de pinos ha obligado a desalojar a 150 personas de una urbanización cuando las llamas se encontraban a tan solo cien metros de distancia.

En total hay 84 brigadas de bomberos con 700 efectivos que luchan por contener el fuego en este pinar de Sankt Egyden am Steinfeld, en el municipio de Neunkirchen (región de Baja Austria), a unos 50 kilómetros de la frontera con Hungría.

En Grecia han tenido que evacuar a 446 personas en la península de Halkidiki y las primeras estimaciones ya cifran en 400 las hectáreas de bosque calcinadas con 8 casas afectadas y algunos vehículos dañados.

Un fallecido en Croacia

Una alerta que no es menor en la costa adriática, en Croacia, donde se ha provocado la muerte de una persona y la hospitalización de otras 14 este viernes. Aunque la preocupación continúa porque siete de las personas hospitalizadas se encuentran en estado crítico por las quemaduras sufridas durante el incendio.

Un incendio que se ha convertido en una verdadera amenaza turística ya que se encuentra a tan solo 25 kilómetros de Split, una de las ciudades más turísticas del país.

Según ha informado el primer ministro croata, Andrej Plenkovic, había unos 15.000 residentes y 12.000 turistas en el área afectada por los incendios. De momento, 2.500 han sido evacuadas en esta zona del país.

La gran virulencia del fuego ha obligado a que se desplacen 286 bomberos y 93 camiones junto con cuatro aviones de extinción para poder controlar el fuego que ha arrasado alrededor de 1.000 hectáreas de vegetación, viviendas, barcos, vehículos e instalaciones de la red eléctrica.