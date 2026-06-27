De prohibir la venta de alcohol a cancelar la Marcha del Orgullo: Europa toma medidas urgentes por la histórica ola de calor

Otros países como Bélgica, Suiza, Alemania y Polonia también sufren temperaturas extremas, cancelando eventos multitudinarios y advirtiendo sobre el impacto del cambio climático en la frecuencia e intensidad de estas olas de calor.

Francia y Reino Unido han alcanzado máximos históricos de temperatura, con París superando los 40 °C y reportando un aumento significativo de fallecimientos y paros cardíacos relacionados con el calor.

Casi la mitad de las grandes ciudades europeas experimentan el peor estrés térmico registrado, saturando hospitales y provocando emergencias sanitarias, cierre de escuelas y cancelación de viajes.

Europa afronta una histórica ola de calor, con temperaturas récord que han forzado la cancelación de eventos como la Marcha del Orgullo y la prohibición de consumo de alcohol en público en ciudades como París.

Prohibir el consumo de alcohol en público para reducir el colapso hospitalario o cancelar la Marcha del Orgullo de este fin de semana son algunas de las medidas que varios países europeos se han visto obligados a tomar ante las temperaturas históricas que alcanza la región.

La ola de calor que azota Europa occidental es la más severa y generalizada de la historia. Casi la mitad de las 850 ciudades más grandes de Europa están sufriendo el peor estrés térmico jamás registrado, una combinación de temperatura y humedad que hacen que la transpiración sea menos eficaz para enfriar el cuerpo.

El Reino Unido registró este jueves su temperatura más alta jamás vista en junio (36,7 °C) y Francia está superando los 40 ºC de manera continuada. Eso implica un fuerte aumento de las emergencias sanitarias, incluyendo fallecimientos por golpe de calor, agravamiento de patologías crónicas o ahogamientos de bañistas.

Mujeres corriendo a través de los dispersores en Colonia, Alemania Thilo Schmuelgen Reuters

En el verano de 2022, más de 60.000 personas murieron a causa del calor en Europa. El análisis estadístico necesario para evaluar el impacto de la actual ola de calor tardará en completarse.

No obstante, la ola de calor sin duda tendrá graves consecuencias y está afectando la vida y el sustento de la población, con escuelas cerradas, hospitales saturados y viajes en tren y avión cancelados en todo el continente.

El nuevo análisis realizado por científicos del consorcio World Weather Attribution (WWA) muestra la rapidez con la que el calor extremo se está agravando a medida que la contaminación por carbono continúa acumulándose en la atmósfera.

En 2003, una ola de calor como la actual en Europa habría sido 2 °C más fría debido al menor nivel de calentamiento global en aquel entonces. En 1976, año en el que también se produjo este fenómeno, habría sido 3,5 °C más fría.

Las sofocantes temperaturas nocturnas que actualmente afectan el sueño de las personas son aproximadamente 100 veces más probables hoy que en 2003.

“Esta es la ola de calor más severa y generalizada que jamás haya afectado a una región tan extensa de Europa”, afirmó el Dr. Theodore Keeping, investigador asociado de fenómenos meteorológicos extremos en el Imperial College de Londres y miembro del equipo de la WWA.

"Hemos constatado que en los últimos 50 años, durante los cuales el planeta se ha calentado 1,1 °C, la probabilidad de una ola de calor como esta ha cambiado drásticamente. Este evento no habría sido posible en junio sin el cambio climático".

Un niño pasea entre los vaporizadores en Niza, Francia Valery Hache EuropaPress

Añadió que muchas capitales estaban experimentando no solo el período de tres días más caluroso registrado en junio, sino el período de tres días más caluroso de cualquier época del año. Al menos 100 millones de personas en Europa afrontaron temperaturas superiores a los 35 °C el jueves.

Carolina Pereira Marghidan, del Centro Climático de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, declaró: "Tras la devastadora ola de calor de 2003 en Europa, muchos países invirtieron en sistemas de alerta temprana y planes de acción. Las investigaciones demuestran que estos han salvado muchas vidas, pero no es suficiente".

Según declaró, el aumento de las temperaturas está afectando cada vez más a la salud, el transporte, los sistemas energéticos y la vida cotidiana. "Necesitamos una mayor inversión en viviendas, ciudades e infraestructuras resistentes al calor para garantizar la seguridad de la población".

El Comité de Cambio Climático, organismo asesor oficial del gobierno británico, afirmó en mayo que la infraestructura del país estaba "construida para un clima que ya no existe" y necesitaba mejoras urgentes para proteger a la población de la crisis climática.

La Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido (UKHSA) constató que más de 10.000 personas fallecieron en Gran Bretaña a causa de las olas de calor veraniegas entre 2020 y 2024.

Un estudio sobre una ola de calor europea de menor intensidad en 2024 reveló que, solo en 12 ciudades, más de 2.300 personas perdieron la vida en tres días debido a las altas temperaturas.

"Descubrimos que dos tercios de ellos no habrían fallecido de no ser por el cambio climático", afirmó la profesora Friederike Otto, climatóloga del Imperial College de Londres y cofundadora de WWA.

"Sí, esto es cambio climático; sí, es nuestra responsabilidad; sí, tenemos las soluciones; no, no las estamos implementando con la suficiente rapidez. Ahora la cuestión es qué tipo de futuro queremos para nosotros y si estamos dispuestos a hacer lo necesario para asegurarlo".

En octubre del año pasado, expertos en salud afirmaron que el aumento de la temperatura global estaba causando la muerte de una persona por minuto en todo el mundo.

Medidas especiales en Francia

París ha prohibido el consumo de alcohol en público ante el colapso de los hospitales. El jefe de policía de París Patrice Faure afirma que los hospitales de la capital francesa han alcanzado su punto de saturación.

Bomberos con un paciente en la entrada de urgencias de un hospital en Nantes, Francia Stephane Mahe Reuters

Advirtió que las nuevas medidas, que incluyen la prohibición de la venta de alcohol para llevar, son necesarias para frenar el aumento de las hospitalizaciones. "Debo asegurar que la presión disminuya", afirmó Faure.

La ministra de Sanidad francesa, Stéphanie Rist, declaró el jueves que el servicio de ambulancias de París había registrado cuatro veces más paros cardíacos de lo normal en un período de 24 horas. Según indicó, los jóvenes también sufrían paros cardíacos.

Las temperaturas en París alcanzaron un récord de junio de 40,9 °C el miércoles y rozaron los 40 °C el jueves. Al menos 48 personas han muerto ahogadas en Francia desde el inicio de la ola de calor, y tres niños pequeños fallecieron por el calor dentro de sus vehículos.

Las autoridades parisinas han implementado una serie de medidas para ayudar a sus habitantes a sobrellevar la situación. Además de la prohibición de la venta de alcohol en algunos eventos públicos, muchas escuelas han cerrado y los parques permanecen abiertos las 24 horas.

Niños jugando en una fuente en Niza, Francia Valery Hache EuropaPress

Más de 44 millones de personas en Francia, de una población total de 67 millones, se encuentran esta semana bajo la máxima alerta roja por calor. Dos reactores nucleares en Francia fueron cerrados el jueves para evitar el vertido de demasiada agua caliente a los ríos, que ya se están calentando debido a la ola de calor sin precedentes.

A principios de esta semana, las altas temperaturas causaron la muerte de cientos de miles de aves en granjas avícolas de Bretaña y Países del Loira. Se prevé que Francia afronte al menos varios días más de calor sofocante.

La Marcha del Orgullo de París y el festival de música Solidays, dos grandes eventos que reúnen cada año a cientos de miles de personas, han sido anulados este fin de semana a petición de la Prefectura de Policía por la ola de calor y el temor a que un aumento de emergencias termine por desbordar los centros sanitarios.



Otras muchas citas multitudinarias también han sido suspendidas en distintos puntos de Francia por el mismo motivo, como la Marcha del Orgullo de Lyon, aplazada hasta septiembre por las previsiones de temperaturas cercanas a los 40 grados.



La Prefectura de Policía de París pidió este viernes a los organizadores la anulación de ambos eventos y advirtió de que, si no aceptaban, serían prohibidos por decreto.



"La responsabilidad del prefecto es garantizar la protección de las personas", explicó a BFMTV la portavoz de la Prefectura de Policía, Hélène Denéchère, quien justificó la decisión por el fuerte aumento de la presión sobre los servicios de emergencia.



Según indicó, los bomberos de París han duplicado sus intervenciones diarias y las llamadas al teléfono de emergencias han aumentado un 50 %, mientras los hospitales se encuentran ya saturados.

Una enfermera se abanica en un hospital en Francia Abdul Saboor Reuters

"Todo lo que podamos impedir, debemos hacerlo para evitar llegar a una situación de colapso del sistema sanitario y de los servicios de emergencia", afirmó.



Denéchère reconoció que los organizadores habían reforzado los dispositivos de seguridad y asistencia sanitaria, pero sostuvo que esas medidas "no son suficientes" para evitar el aumento de las intervenciones que provocan concentraciones de cientos de miles de personas bajo temperaturas extremas.



"El impacto económico de cancelar un festival es mucho menor que lo que está en juego: la vida de personas vulnerables y de quienes puedan necesitar atención sanitaria", sostuvo. La organización de la Marcha del Orgullo lamentó la suspensión, aunque anunció que acataba la decisión y trabajará para celebrar el evento en septiembre.



Su copresidente, Alexandre Schon, dijo a BFMTV que la decisión refleja una falta de preparación de las autoridades frente al cambio climático y afirmó que "la libertad de manifestarse queda obstaculizada de alguna manera".



La cancelación de estos eventos se produce mientras el Gobierno insiste en que la situación continúa siendo especialmente delicada.



El primer ministro, Sébastien Lecornu, aseguró este viernes que la situación permanece "bajo control" en las residencias de mayores, pero advirtió de que la principal preocupación son las personas aisladas en sus domicilios y la presión sobre los hospitales, para los que se ha activado un plan especial de movilización.

El primer ministro de Francia Sebastien Lecornu en una sesión parlamentaria en París, Francia 2026. REUTERS/Alice Sacco/File Photo Alice Sacco Reuters

Lecornu hizo además un llamamiento a la "responsabilidad colectiva" y pidió a la población que evite actividades físicas durante las horas de más calor.



También alertó de que, aunque la ola de calor empiece a remitir este fin de semana, sus efectos "no serán inmediatos" en los hospitales, por lo que pidió seguir respetando las restricciones y recomendaciones dictadas por alcaldes y prefectos.

Otros países afectados

En Bélgica, la recreación prevista para este fin de semana de la Batalla de Waterloo de 1815 - que culminó con la derrota y el exilio del emperador francés Napoleón Bonaparte - ha sido cancelada debido a la ola de calor, según informaron los organizadores y la administración local. Este evento atrae cada año a miles de personas a los campos a las afueras de Bruselas durante el mes de junio.

El miércoles, el servicio de ambulancias de Londres atendió el mayor número de emergencias potencialmente mortales en un solo día: 641. Las personas mayores, los niños y las personas vulnerables son las que corren mayor riesgo, pero las alertas rojas actuales de la UKHSA y la Oficina Meteorológica advierten de que el peligro es generalizado.

Turistas con paraguas contra el sol en los alrededores del Palacio de Buckingham en Londres, Reino Unido Jaimi Joy Reuters

Suiza también ha registrado el día de junio más caluroso de su historia, mientras se pronostica que las temperaturas aumentarán dramáticamente en partes del centro y norte de Europa este fin de semana a medida que continúe la intensa ola de calor.

En Alemania y Polonia, se esperan máximas de hasta 40°C tanto el sábado como el domingo. El Gran Premio de Austria, que se disputa este fin de semana en Spielberg, ha declarado peligro por calor. Se espera que las temperaturas aumenten hasta los 30 grados centígrados durante la carrera, casi 10 grados más cálidas de lo habitual para la época.

El piloto de Formula1 Lewis Hamilton con un paraguas en el GP de Austria Leonhard Foeger Reuters

En toda Europa, el intenso calor ha provocado también fuertes tormentas. En la región de Sverdlovsk, en Rusia central, se informó de un fuerte tornado en la tarde del 22 de junio.

Calificado con una puntuación de 3 sobre 5 en la escala internacional de Fujita, el tornado hirió a 16 personas y destruyó o dañó unas 100 viviendas y negocios en la ciudad de Kushva. Los servicios de emergencia han estado trabajando para restablecer el suministro eléctrico en la ciudad.

Los tornados no son algo desconocido en Rusia, pero son raros. Los meteorólogos dicen que pueden volverse más comunes en el futuro a medida que el clima se deteriore.