Extorsiones, entradas falsas y 'apps' fraudulentas: así se lucran con el Mundial los cárteles y las redes criminales en México

El alto costo de las entradas y la falta de beneficios directos generan descontento entre la población mexicana, que siente el Mundial como un evento exclusivo para extranjeros.

La venta de entradas falsas, mercancía no oficial y alojamientos sin licencia se suma a las prácticas fraudulentas que afectan a turistas y locales.

Autoridades advierten sobre aplicaciones y sitios web fraudulentos que prometen ver partidos gratis, pero en realidad buscan robar datos personales y bancarios.

Cárteles y redes criminales en México aprovechan el Mundial 2026 para extorsionar negocios frecuentados por aficionados y lanzar estafas digitales.

Con el comienzo del Mundial de Fútbol 2026, las autoridades mexicanas avisan de la proliferación de aplicaciones fraudulentas que prometen acceso gratuito a partidos en vivo, pero cuya finalidad es instalar software malicioso. Se prevé que los cárteles y las redes del crimen organizado también se beneficien de este evento deportivo, principalmente mediante la extorsión de los negocios que frecuentan los aficionados.

Según una estimación, México podría generar unos ingresos de aproximadamente 3.700 millones de dólares (unos 3.200 millones de euros) gracias al Mundial, y se proyecta que solo el turismo aportará casi la mitad de esa cantidad a Ciudad de México.

La afluencia de aficionados al Mundial está comenzando a generar ganancias para los negocios en los puntos turísticos. En El Zócalo, tiendas, quioscos y restaurantes están repletos de coloridos recuerdos (aunque no oficiales) del Mundial.

Vista de dron de la celebración de la victoria de la selección mexicana en Ciudad de México Quetzalli Nicte-Ha Reuters

Los comerciantes venden de todo, desde llaveros con forma de balón de fútbol hasta peluches de presidentes mexicanos con la camiseta de la selección nacional.

Restaurantes de los lugares más populares para ver un partido de fútbol, ya llenos de clientes, esperan un aumento del 45 al 50 % durante el mes que dura el torneo.

Muchos negocios de la ciudad están realizando promociones y colocando decoraciones deportivas, como globos con forma de balón de fútbol y neveras portátiles, para atraer clientes.

Cárteles y estafadores

Según analistas de seguridad, este verano una de las estrategias más rentables de los cárteles será la extorsión. Anticipan que los turistas del Mundial se librarán en su mayoría, pero es probable que los negocios que frecuentan los aficionados sean el objetivo.

En destinos turísticos como Cancún y Puerto Vallarta, que no albergan partidos pero se espera que se beneficien de las excursiones de un día, los delincuentes tienen un historial de extorsionar a restaurantes, clubes nocturnos y hoteles, quedándose con una parte de los ingresos que generan con los turistas.

"Estos negocios locales se han vuelto muy rentables, especialmente para los grupos del crimen organizado locales", declaró Victoria Dittmar, investigadora principal del centro de estudios InSight Crime en México.

Empleados de Toro Company viendo el partido de apertura en Ciudad Juárez, México Jose Luis Gonzalez Reuters

Según las autoridades, también se prevé que los delincuentes se beneficien de las estafas y el fraude cibernético.

Una de las mayores preocupaciones es que los estafadores intenten engañar a los aficionados con la venta de artículos y servicios falsificados, incluyendo entradas para los 13 partidos que organizará México.

También podrían desarrollar aplicaciones y sitios web falsos que prometan transmisiones en vivo de los partidos, pero que en realidad se utilicen para instalar malware en los dispositivos de los usuarios, advierten las autoridades.

"El propósito de estas plataformas no es brindar entretenimiento, sino comprometer la información personal y financiera de las víctimas mediante herramientas capaces de robar credenciales bancarias, monitorizar la actividad de los dispositivos o integrarla en redes de bots utilizadas para actividades ilícitas", declaró el gobierno mexicano.

Otras posibles estafas incluyen alojamientos sin licencia, alquileres y mercancías falsas, según señalan funcionarios e investigadores.

El gobierno ha emitido varios avisos, advirtiendo al público que evite vendedores externos poco confiables y que solo compre en fuentes oficiales o acreditadas.

¿Quiénes son los perjudicados?

Mientras que muchos mexicanos están entusiasmados con el regreso del Mundial a su país, otros afirman que aún no ven los beneficios.

Protestas cerca del Estadio de Azteca en Ciudad de México Rolando Ramos Reuters

En El Zócalo, Nayeli, dueña de un quiosco, afirma a CNN que los pequeños negocios como el suyo se ven desplazados, a pesar de estar en una ubicación privilegiada.

Los organizadores del Mundial han instalado una zona de aficionados en la plaza, con una pantalla gigante, un escenario y puestos de mercado con vendedores autorizados.

A la vendedora le preocupa que este tipo de eventos provoquen el cierre de calles, limitando el flujo de clientes a su negocio, algo que, según ella, ya sucede durante grandes conciertos en la plaza.

Mientras tanto, la hostelería no está experimentando el auge que esperaban. Airbnb asegura que la demanda de alojamiento durante el Mundial ya ha superado las expectativas, pero los hoteleros y anfitriones de la plataforma afirman que existen reservas, pero están muy lejos de lo esperado.

"El Mundial no está teniendo impacto", comentó una co-anfitriona que administra seis propiedades en algunas de las zonas más solicitadas de la Ciudad de México por los turistas extranjeros. "Esperaba tener prácticamente todas las habitaciones reservadas durante todo junio, y eso no está sucediendo".

Otros residentes afirman que el entusiasmo por el torneo es escaso en todo el país, a pesar de que las autoridades lo presentan como un ambiente festivo.

Algunos que han vivido Mundiales anteriores dicen que este parece apagado debido a tres factores: la inseguridad, el hecho de que México solo alberga 13 de los 104 partidos y la subida de precios relacionados con el torneo.

Precios demasiado altos

Una queja generalizada en México es que la clase trabajadora no puede permitirse el nivel de precios del Mundial. Las entradas son tan caras que pocos mexicanos podrán asistir a un partido, a pesar de vivir en un país coanfitrión.

Se dice que el torneo será disfrutado principalmente por unos pocos mexicanos privilegiados, pero sobre todo por una abrumadora mayoría de extranjeros.

Cuando la FIFA lanzó una segunda ronda de entradas en abril, los precios para el primer partido en México, el 11 de junio, oscilaban entre los 3000-10000 dólares (2500 - 8600 euros). El salario mínimo general en México es de aproximadamente 18 dólares (15 euros) al día.

Al ser consultada sobre los precios de las entradas en México, la FIFA declaró haber "establecido un modelo de venta y mercado secundario de entradas que refleja las prácticas estándar del mercado de entradas para grandes eventos deportivos y de entretenimiento en los países anfitriones".

"Demasiado caro, al menos para el mexicano promedio será imposible asistir a un partido”, lamentan. “Creo que el gobierno debería ejercer cierta presión para ofrecer diversas opciones para presenciar este evento. Al fin y al cabo, es algo que todos deberíamos poder disfrutar".

Aviso del Gobierno de México

Los grandes eventos deportivos generan alta demanda de transmisiones por televisión y plataformas digitales. Los ciberdelincuentes aprovechan para desarrollar aplicaciones y sitios fraudulentos que prometen acceso gratuito a partidos en vivo, pero cuya finalidad es instalar software malicioso en los dispositivos.

Estas aplicaciones imitan logotipos, nombres y elementos visuales asociados a plataformas oficiales. Sin embargo, una vez instaladas, solicitan permisos excesivos, como acceso a contactos, archivos, cámara, micrófono o funciones del sistema, lo que representa un riesgo para la seguridad digital de los usuarios.

Estas aplicaciones suelen difundirse mediante enlaces compartidos en redes sociales, mensajes SMS, aplicaciones de mensajería, páginas web no verificadas o tiendas de aplicaciones no oficiales.

Con el propósito de prevenir riesgos, las autoridades mexicanas recomiendan descargar aplicaciones únicamente desde tiendas oficiales, evitar acceder a enlaces de terceros o sitios no verificados o no ingresar datos personales, bancarios o contraseñas en plataformas sospechosas.