La Guerra de Irán se mantiene marcada por las tensas negociaciones entre Washington y Teherán para resolver el conflicto que empezó el pasado 28 de febrero. Aunque ambas partes confirman la existencia de un preacuerdo, las versiones acerca de su contenido no coinciden.
Trump anunciaba este viernes que decidiría tras una reunión en la sala de crisis en la Casa Blanca si aceptaba el contenido de un supuesto preacuerdo con Irán para prorrogar 60 días el alto el fuego y abrir conversaciones sobre el programa nuclear iraní, el gran escollo en los contactos a lo largo de los tres meses de guerra. Pero la oficina presidencial más tarde se limitaba a confirmar que la reunión había terminado, sin indicar si el republicano había llegado a pronunciarse.
Por su parte, Irán confirmó también este viernes la existencia de ese preacuerdo a través de su agencia Fars, aunque subrayó que el pacto aún debe ser ratificado por las autoridades en Teherán.
Cuba
El cerco se estrecha cada vez más sobre Cuba y el régimen de Miguel Díaz-Canel.
Donald Trump está decidido a "llevar a cabo el cambio" en este país y, de momento, la población está asfixiada debido al bloqueo petrolero.
La última esperanza para los cubanos, un petrolero ruso, se ha truncado después de que no haya podido llegar a la isla debido a que las autoridades estadounidenses han impedido que llegue al país.
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Trump asegura que Irán habría renunciado no solo a "desarrollar armas nucleares sino también a comprarlas"
El presidente estadounidense, Donald Trump, ha afirmado este sábado que Washington se encuentra próximo a alcanzar un acuerdo con Teherán sobre su programa nuclear y ha defendido que las negociaciones avanzan en la dirección deseada por su Administración, al tiempo que ha advertido de que mantiene abierta la posibilidad de una respuesta militar si las conversaciones no prosperan.
"Estamos cerca de un muy buen acuerdo, y si podemos cerrarlo, perfecto. En caso contrario, vamos a terminarlo de otra manera", ha declarado el mandatario durante una entrevista para la cadena Fox News.
El inquilino de la Casa Blanca ha señalado además que Teherán está cediendo gradualmente a las exigencias estadounidenses y ha asegurado que las autoridades iraníes habrían renunciado no solo a "desarrollar armas nucleares sino también a comprarlas". "Esa es una gran diferencia", ha señalado el presidente.
A pesar de la amenaza militar, Trump ha recalcado que su resultado óptimo es la consecución de un acuerdo porque "salva vidas" y, además, "permite que el estrecho de Ormuz quede inmediatamente abierto nada más firmar". La reapertura de este paso estratégico y el programa nuclear iraní son las dos principales cuestiones que se están tratando en estas negociaciones. "Así de simple", ha remachado el mandatario.
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Irán asegura haber derribado un dron de EE.UU. cerca de Ormuz por violar su espacio aéreo
La Guardia Revolucionaria iraní anunció este domingo haber derribado un dron estadounidense MQ-1 que, según indicó, había ingresado en el espacio aéreo de la República Islámica, cerca del estrecho de Ormuz, con la intención de llevar a cabo una “operación hostil”.
“El aparato fue detectado de inmediato y alcanzado por los modernos misiles de defensa antiaérea de la Guardia Revolucionaria”, afirmó el cuerpo militar de élite iraní en un comunicado recogido por la agencia Tasnim. El documento señaló que el dron MQ-1 del Ejército estadounidense fue derribado esta madrugada al ingresar en el espacio de las aguas territoriales de Irán.
El incidente se produce horas después de que Estados Unidos anunciara una operación contra un buque que intentaba llegar a un puerto iraní desafiando el bloqueo impuesto por Washington a los puertos de la República Islámica. Según informó este sábado el Comando Central de Estados Unidos (Centcom), el buque mercante M/V Lian Star navegaba por aguas internacionales en dirección a un puerto iraní en el golfo de Omán cuando fue interceptado por fuerzas estadounidenses.
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Israel toma posición estratégica del castillo de Beaufort, ubicado en el sur del Líbano
El Ejército de Israel anunció este domingo que lleva días operando en torno al castillo de Beaufort, una posición estratégica en el sur del Líbano y al norte del río Litani, sobre el que ha expandido su invasión en los últimos días.
"La operación comenzó hace varios días, durante los cuales un importante número de tropas terrestres de las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel, el Ejército) comenzaron operaciones defensivas para expandir la Línea de Defensa Avanzada", recoge el comunicado del Ejército, constituyendo dicha línea la frontera del territorio invadido por Israel en el sur del Líbano.
Israel estableció a mediados de abril una 'línea amarilla' (como la que aplica en Gaza) que discurre a unos diez kilómetros de la frontera entre ambos países, quedando el perímetro entre ambas invadido por las tropas israelíes. En los últimos días, las fuerzas armadas se han lanzado a invadir más allá de esta misma divisoria. Las fuerzas armadas aseguran que pretenden alcanzar el control tanto del castillo de Beaufort como de la zona del río Saluki, también en el sur libanés.
El Ejército acusa al grupo chií libanés Hizbulá de preparar ataques contra sus tropas en esta posición estratégica. "Además, los soldados de las FDI operan contra infraestructura de lanzamiento en la zona, desde la que cientos de proyectiles fueron disparados hacia civiles israelíes y tropas de las FDI", añade.