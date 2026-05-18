Guerra de Irán, última hora en directo | Irán reclama a Trump que "ponga fin al bloqueo" antes de que el mar de Omán sea "su cementerio"
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Mohsen Rezai, asesor militar del líder supremo de Irán, el ayatolá Mojtaba Jamenei, ha instado a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos a "poner fin al bloqueo" naval del estrecho de Ormuz "antes de que el mar de Omán se convierta en su cementerio", advirtiendo asimismo de que este cierre perimetral "es la continuación de la guerra", por lo que "este alto el fuego es unilateral".
El asesor ha incidido en que "un bloqueo naval es considerado una guerra" por Teherán, por lo que "este alto al fuego es unilateral". Por eso, ha prometido que "Irán romperá este bloqueo naval" y ha "aconsejado" al Ejército de Estados Unidos que "ponga fin al bloqueo antes de que el mar de Omán se convierta en su cementerio".
"Nuestras Fuerzas Armadas están listas para la acción y, al mismo tiempo, la diplomacia continúa", ha matizado. Eso sí, ha puesto el foco en que "Irán se toma en serio la diplomacia y las negociaciones, pero todavía más en serio el trato con el agresor".
A lo que Donald Trump ha respondido a Irán de que "el tiempo corre", en referencia al plazo para conseguir un acuerdo en las negociaciones que mantienen ambos países y ha advertido que "no quedará nada de ellos" si se retoma la ofensiva militar contra Irán.
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Irán reclama a Trump que "ponga fin al bloqueo naval" o el mar de Omán se convertirá "en su cementerio"
Mohsen Rezai, asesor militar del líder supremo de Irán, el ayatolá Mojtaba Jamenei, ha instado a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos a "poner fin al bloqueo naval" en el estrecho de Ormuz "antes de que el mar de Omán se convierta en su cementerio".
Ha advertido de que este cierre perimetral "es la continuación de la guerra", por lo que considera que "el alto al fuego es unilateral".
"Aunque Trump no entienda que el bloqueo es la continuación de la guerra, las Fuerzas Armadas del mundo lo saben", ha manifestado Rezai en una entrevista en la televisión iraní IRIB.
En este sentido ha asegurado que durante la operación lanzada por Estados Unidos para reabrir el estrecho, "el Ejército y el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica se plantaron frente a los estadounidenses".
"Nuestras Fuerzas Armadas están listas para la acción, y al mismo tiempo, la diplomacia continúa", ha sentenciado.
A lo que Donald Trump ha respondido a Irán de que "el tiempo corre", en referencia al plazo para conseguir un acuerdo en las negociaciones que mantienen ambos países y ha advertido que "no quedará nada de ellos" si se retoma la ofensiva militar contra Irán.