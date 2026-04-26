El ‘mesiánico’ Trump o cómo sobrevivir reforzado

Las claves

Las claves Generado con IA El último intento de atentado contra Donald Trump refuerza su imagen como líder resiliente, capaz de transformar la adversidad en fortaleza política. Las imágenes de Trump protegido por el Servicio Secreto y su reacción ante el peligro han generado empatía y una percepción casi mesiánica entre sus seguidores. Un sondeo de Reuters señala que un tercio de los encuestados cree que Trump sobrevivió gracias a una protección divina. Este fenómeno histórico se ha visto en otros líderes que, tras sobrevivir a atentados, han reforzado su liderazgo y narrativa pública.

El último intento de atentado contra Donald Trump refuerza un fenómeno histórico: el de aquellos líderes que sobreviven y transforman el relato a su favor. Su frase “nadie me dijo que este trabajo era tan peligroso” es política en bruto: le sitúa en un terreno de vulnerabilidad y activa un reflejo casi automático: la empatía.

A esto se suma la espectacularidad de unas imágenes de tintes hollywoodienses: una cena de gala con mucho brillo y mesas elegantemente servidas mientras irrumpen las fuerzas de seguridad para protegerle junto a su esposa Melania Trump. O, como ocurrió en el anterior intento: él, con la oreja sangrando ante miles de simpatizantes y puño en alto.

Esa imagen, que fue trascendental para su victoria en las elecciones, le confirió una consideración casi mesiánica: según un sondeo de Reuters, una tercera parte de los encuestados afirmaron que Trump había sobrevivido gracias a la protección divina.

Existe un término de origen árabe, 'baraka', que significa ‘bendición’ o ‘gracia divina’, por el que parecieron ungirse desde Hitler en el Plan Valkiria a Franco tras el disparo en el abdomen en la batalla de El Biutz, en Ceuta; o Fidel Castro, Charles de Gaulle, el rey Zog I de Albania, que sobrevivieron a una cantidad asombrosa de intentos de asesinato.

Lo que trasciende en estos casos es lo que ocurre después: una narrativa que, en el caso de Donald Trump, le empodera y da alivio en un momento de fuerte crisis de liderazgo dentro y fuera de casa.

Todo un Manual de Resistencia, de Sánchez, que enseña a convertir un golpe, en una oportunidad.