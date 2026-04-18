Lula y Petro siguen la estela de Xi Jinping y animan a Sánchez a mantenerse en la "trinchera" frente a Trump

Las claves

Las claves Generado con IA Lula da Silva y Gustavo Petro elogian a Pedro Sánchez por su postura frente a la guerra y su liderazgo progresista. La cumbre Global Progressive Mobilisation en Barcelona reúne a líderes contrarios a las políticas de Donald Trump y a la ultraderecha. Claudia Sheinbaum, presidenta de México, participará en el foro buscando superar la crisis diplomática con España desde 2019. El encuentro cuenta con la presencia de líderes de Europa, Sudamérica y África, consolidando una alianza internacional progresista.

La oposición global a la guerra se agazapa "en la misma trinchera". Un parapeto militar desde el que el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, ha lanzado una salva de elogios a Pedro Sánchez.

"Brasil y España están en la misma trinchera. Mi querido amigo Pedro Sánchez, te entiendo perfectamente cuando dices 'no a la guerra'", le espetó Lula a Sánchez este viernes.

Lo hizo en los prolegómenos de la cumbre global del progresismo convocada por el socialista español que promete transformarse en un conciliábulo contra Donald Trump en Barcelona.

Lula no ha sido el único. El baño de Sánchez con Barcelona como telón de fondo también ha tenido al colombiano Gustavo Petro como protagonista.

El antiguo guerrillero del M-19, criado políticamente en la guerra colombiana, se sumó a los elogios de Sánchez por desafiar a Trump: "Es la vanguardia de Europa".

El veterano sindicalista y el antiguo combatiente han sido los primeros en llegar a Barcelona para un foro, el Global Progressive Mobilisation, que aspira a constituirse este domingo en "Defensa de la democracia frente a la ultraderecha".

En paralelo, se ha convertido en una cumbre de rivales estratégicos de Trump, muchos de ellos aliados -más o menos estrechos- de China y Rusia.

Los elogios de Petro y Lula se suman a los del presidente chino, Xi Jinping, en la reciente visita de Sánchez a Pekín.

En aquella ocasión, el mandatario comunista elogió que España esté "en el lado correcto de la Historia" enfrentado, junto a él, a una nueva "ley de la selva".

Tampoco mencionó de forma concreta a Trump, pero la figura del magnate neoyorkino sobrevolaba el Palacio del Pueblo.

Obsesión hitleriana

Como parte de su visita a Barcelona, Petro ha participado en los Desayunos de EFE y RTVE, abrebocas del foro, donde ha asegurado que "Hitler está otra vez vivo" en Europa.

"(Es necesario) aceptar que la migración no es empobrecedora de Europa, como dijo Hitler de los judíos, sino enriquecedora", ha comentado en una de sus largas divagaciones.

Sus comentarios los complementó Lula tras reunirse con Sánchez: "España fue el laboratorio de la Segunda Guerra Mundial”.

"Hay que conocer bien la Historia para evitar que se repita”, afirmó en una referencia explícita a uno de los temas del foro, el ascenso de la ultraderecha.

Poco importó que esa fuera una reunión oficial, con revista de tropas incluida, y al foro acudan en su rol de líderes políticos.

Pedro Sánchez y Lula da Silva, este viernes. Europa Press

Sánchez también reivindicó la posición que están siguiendo España y Brasil frente a otras políticas autoritarias, sin citar explícitamente a Estados Unidos.

En este sentido, subrayó que, "mientras otros abren heridas", ambos quieren "cerrarlas".

"Queremos curarlas, cerrarlas, reducir la desigualdad y dar respuesta a los grandes desafíos de la humanidad, como la emergencia climática", reclamó.

El presidente del Gobierno puso en valor las políticas de España y Brasil ante cuestiones como los conflictos armados, la pobreza o la desigualdad.

A la espera de Sheinbaum

A la reunión se sumará este sábado una invitada inesperada, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

Su viaje para participar en el foro también tiene como fin dejar atrás la crisis diplomática desatada desde 2019.

Ese año su predecesor, Andrés Manuel López Obrador, exigió a España que pidiera perdón por los abusos cometidos durante la conquista de Hernán Cortés.

Esa petición, que ha mantenido Sheinbaum, ha enturbiado las relaciones de dos socios con importantes vínculos económicos, culturales y sociales.

"Me parece que es un momento para seguir dialogando (…) Por eso tomo la decisión de ir a Barcelona", dijo la jefa de Estado.

Gustavo Petro, este viernes en Barcelona Alejandro García EFE

La presidenta mexicana, sin embargo, se ha desmarcado de la descripción obvia al asegurar que el foro “no se trata de una reunión antiTrump”.

A los tres líderes latinoamericanos se sumarán este sábado los presidentes del Consejo Europeo, António Costa; Sudáfrica, Cyril Ramphosa; Uruguay, Yamandú Orsi, así como el primer ministro de Albania, Edi Rama.

También estará el vicecanciller alemán Lars Klingbeil (socialdemócrata) y el vice primer ministro británico David Lammy (laborista).

A última hora se ha sumado Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires y exministro de Economía con Cristina Fernández.