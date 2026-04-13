Trump, tras comenzar el bloqueo en Ormuz: "Si algún buque iraní se acerca, será eliminado inmediatamente"

Un mapa con el estrecho de Ormuz y una impresión en 3D de Trump. Dado Ruvic Reuters

Las claves nuevo Generado con IA Estados Unidos ha iniciado un bloqueo marítimo en el estrecho de Ormuz, advirtiendo que eliminará cualquier buque iraní que se acerque. Irán ha respondido que está preparado para cualquier escenario y ha puesto a sus fuerzas armadas en máxima alerta de combate. Aliados de la OTAN y países europeos como Alemania, España, Italia, Polonia, Grecia, Reino Unido y Países Bajos han rechazado apoyar el bloqueo estadounidense. La Organización Marítima Internacional considera que el bloqueo viola la ley internacional y advierte sobre las consecuencias de restringir la navegación en estrechos internacionales.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado —pasados unos minutos las 16:00 de la tarde, hora española— que comenzaba el bloqueo que había prometido ejercer en el estrecho de Ormuz.

"Advertencia: Si alguno de estos buques se acerca a nuestro BLOQUEO, será ELIMINADO inmediatamente", ha advertido.

El mandatario ha explicado que utilizará "el mismo sistema de eliminación que empleamos contra los narcotraficantes en barcos en alta mar. Es rápido y brutal. PD: ¡El 98,2% de las drogas que ingresan a EEUU por mar o océano se han DETENIDO!".

Asimismo, ha recordado lo "completamente destruida que está la Armada iraní —158 buques—, la cual yace en el fondo del mar". "No hemos atacado su pequeño número de lo que ellos llaman 'buques de ataque rápido', porque no los considerábamos una gran amenaza", ha anotado.

Publicación en Truth Social de Donald Trump este lunes.

El mensaje del mandatario se produjo apenas media hora después de que entrara en vigor el bloqueo que las fuerzas estadounidenses ejecutan en el estrecho de Ormuz. "Las fuerzas del Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) comenzarán a implementar un bloqueo de todo el tráfico marítimo que entra y sale de los puertos iraníes el 13 de abril a las 10:00 a. m. (hora del este) —16:00 pm hora española—", publicó el CENTCOM en X.

"El bloqueo se aplicará de manera imparcial contra los buques de todas las naciones que entren o salgan de puertos y zonas costeras iraníes, incluidos todos los puertos iraníes del Golfo Arábigo y del Golfo de Omán", concretó el Comando Central de Estados Unidos (Centcom) en un mensaje en X para explicar la operación.



El Centcom agregó que las fuerzas estadounidenses no obstaculizarían la libertad de los buques que transitaran hacia y desde puertos no iraníes, y que se proporcionaría información adicional a los marineros comerciales a través de un aviso formal antes de que comience el bloqueo.

Por su parte, el Centro de Operaciones de Comercio Marítimo de Reino Unido (UKMTO, por sus siglas en inglés) ha confirmado este lunes la aplicación de "restricciones" a puertos iraníes en la zona del estrecho de Ormuz, después del bloqueo ordenado por el presidente estadounidense, Donald Trump.

Según señala UKMTO, ha sido informado de que a partir de las 16:00 horas de este lunes "se están aplicando restricciones de acceso marítimo que afectan a los puertos iraníes y a las zonas costeras, incluidas las ubicaciones a lo largo del golfo Arábigo (Pérsico), el golfo de Omán y el mar Arábigo al este del estrecho de Ormuz".

El ministro de Defensa interino de Irán, Majid Ibn Reza, advirtió este lunes que Teherán está preparado para "cualquier escenario" y de que cualquier agresión en su contra resultaría en una "respuesta dura y decisiva", según declaraciones transmitidas por la televisión estatal Press TV.

El general de brigada declaró que las fuerzas armadas de Irán se encuentran en "máxima alerta de combate", según informó Press TV.

Por otra parte, el Ministerio de Defensa de Irán afirmó tener importantes reservas militares, según el Club de Jóvenes Periodistas, un medio semioficial afiliado al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI).

El portavoz del Ministerio de Defensa, Sardar Talaei-Nik, afirmó que las "reservas estratégicas" de las fuerzas armadas, incluidos misiles y drones, estaban "suficientemente abastecidas antes de la guerra".

Grandes opositores

El secretario general de la Organización Marítima Internacional (OMI), el panameño Arsenio Domínguez, recordó este lunes en rueda de prensa que "ningún país tiene derecho a prohibir el derecho de paso o la libertad de navegación en estrechos internacionales que se usan para el transporte internacional".

Para Domínguez, "legalmente hablando, y de acuerdo con la ley internacional", el bloqueo de Ormuz no puede justificarse, pero no ahorró críticas a Irán por su voluntad de imponer un derecho de pasaje a través del estrecho, aunque no mencionó a ese país por su nombre.

"Según la ley internacional marítima y las convenciones del mar (...) todos los países deben respetar todos los derechos de navegación inocente (no militar), y no hay mecanismos legales para introducir ningún tipo de peaje, sea cual sea el país que anuncia el peaje", insistió Domínguez, en línea con lo expresado desde el inicio de la guerra.

La introducción de un peaje "creará un precedente muy peligroso (pues) una vez que impones uno, este tipo de medidas pueden tener ramificaciones muy negativas de aplicación global", advirtió Domínguez.

Los aliados de la OTAN declararon este lunes que no se involucrarían en el plan del presidente estadounidense en Ormuz, proponiendo en cambio intervenir solo una vez que cesen los combates.

Alemania, España, Italia, Polonia y Grecia han descartado el envío de fuerzas navales para apoyar el bloqueo. Sin embargo, Francia organizará una conferencia con Gran Bretaña y otros países para crear una misión multinacional que restablezca la navegación en el estrecho, según declaró el presidente francés Emmanuel Macron el lunes.

“Esta misión estrictamente defensiva, distinta de la de los beligerantes, se desplegará tan pronto como la situación lo permita”, dijo Macron.

"No apoyamos el bloqueo", declaró el primer ministro británico, Keir Starmer, a la BBC. "Mi decisión ha sido muy clara: por mucha presión que haya, y ha habido una presión considerable, no nos vamos a dejar arrastrar a la guerra", afirmó.

El Gobierno de Países Bajos tampoco contempla participar en el plan de Estados Unidos de bloquear el tráfico marítimo desde y hacia Irán en el estrecho de Ormuz, al considerar que esta medida es "contraproducente" y podría escalar aún más las tensiones en la región.

La ministra neerlandesa de Defensa, Dilan Yeşilgöz, explicó este lunes que no prevé una implicación de Países Bajos en esta decisión del presidente estadounidense, Donald Trump, y advirtió de que la situación evoluciona de forma rápida y en un contexto de aumento de la inestabilidad en la región.

El primer ministro neerlandés, Rob Jetten, trasladará esta posición a Trump durante su visita este lunes a Washington y podrá "mostrar con confianza, en nombre de todo el Gobierno, que Países Bajos está preparado para asumir su responsabilidad", señaló Yeşilgöz.

No obstante, la ministra insistió en que cualquier decisión dependerá de varios factores que son aún inciertos, como la participación de otros aliados, la evolución de la situación sobre el terreno y el valor añadido que podría aportar Países Bajos en una misión que permita reactivar el tráfico marítimo.