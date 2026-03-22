Guerra en Irán y ataques de EEUU e Israel hoy, en directo | Última hora de Trump, Netanyahu y conflicto en Oriente Medio
Siga el último minuto de la situación en Oriente Medio, después de que Trump amenazase con atacar las centrales eléctricas de Irán si la república islámica no abre "totalmente" el estratégico estrecho de Ormuz.
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Oriente Medio entra en su tercera semana de conflicto con nuevos ataques y sin señales de tregua. Israel bombardeó posiciones de Hezbolá en Beirut y objetivos iraníes en Teherán e Isfahán, con más de 1.000 muertos en territorio iraní.
Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron este domingo de que misiles iraníes impactaron en el centro del país, sin que por el momento se conozcan detalles sobre las áreas afectadas ni sobre el número de proyectiles que cayeron en tierra.
Alrededor de 120 personas resultaron heridas el sábado por la noche, once de ellas graves, en dos impactos de misiles iraníes en la zona del sur de Israel que alberga la mayor instalación nuclear del país, después de que Teherán denunciara un ataque contra el complejo de enriquecimiento de uranio de Natanz.
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Guerra en Irán y ataques de EEUU | Trump da un ultimátum para abrir Ormuz mientras continúan los bombardeos en Irán e Israel
El presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó con atacar las centrales eléctricas de Irán si la república islámica no abre "totalmente" el estratégico estrecho de Ormuz, una advertencia que coincide con el recrudecimiento de los bombardeos en Irán e Israel.
Alrededor de 120 personas resultaron heridas el sábado por la noche, once de ellas graves, en dos impactos de misiles iraníes en la zona del sur de Israel que alberga la mayor instalación nuclear del país, después de que Teherán denunciara un ataque contra el complejo de enriquecimiento de uranio de Natanz.
Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) también anunciaron en la madrugada del domingo una nueva ola de ataques sobre Teherán, mientras el Gobierno saudí reportaba la intercepción exitosa de drones y misiles balísticos que amenazaban Riad y la región oriental del país.
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Guerra en Irán y ataques de EEUU e Israel |Al menos 120 de heridos, 11 de ellos graves, tras dos impactos de misiles iraníes en el sur de Israel
Alrededor de 120 de personas resultaron heridas de diversa consideración, de ellas 11 graves, en dos impactos de misiles iraníes registrados este sábado noche en la zona del desierto del sur de Israel que alberga la mayor instalación nuclear del país, sin que los interceptores lograran destruir los proyectiles antes de caer.
Los impactos se producen después de que Irán denunciara este sábado un ataque estadounidense-israelí contra el complejo de enriquecimiento de uranio de Natanz sin que de momento, según informó la Organización de Energía Atómica de Irán (OEAI), haya constancia de una fuga de material radiactivo.
El primer impacto se registró después de que, a las 19.00 hora local (17.00 GMT), sonaran las alarmas en la zona al este de la ciudad de Bersheeba en previsión de la llegada de misiles de Irán.
Uno de ellos cayó en la localidad de Dimona, donde se ubica el llamado Centro de Investigación Nuclear del Néguev, y causó 47 heridos, entre ellos un niño de 10 años grave y una mujer en estado moderado.
Las sirenas antiaéreas volvieron a sonar en la zona a las 22.00 hora local y de nuevo un cuarto de hora después, tras lo que se registró el segundo impacto directo, en este caso en Arad, una localidad a unos 30 kilómetros de Dimona.
El misil cayó entre varios edificios, causó daños importantes en tres de ellos y un incendio en un cuarto piso.
El MDA reportó a las 00.10 hora local un total de 75 heridos que fueron trasladados a diferentes hospitales en varias ambulancias y helicópteros, de ellos 10 en estado grave, incluida una niña de 4 años, y 13 moderados, e informó de que continuaba la búsqueda de más víctimas.