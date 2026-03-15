Trump pide ayuda a las otras democracias y a China para que su guerra en Irán no colapse el comercio en Ormuz

Francia ha rechazado la solicitud de Trump y mantendrá su portaaviones en el Mediterráneo oriental, reafirmando su postura defensiva y protectora.

China, aunque presionada por Trump, mantiene una postura ambigua y exige el cese inmediato de hostilidades, sin confirmar envío de barcos de guerra a la zona.

Irán ha recurrido a tácticas de guerra asimétrica, como minas y drones suicidas, paralizando el tráfico marítimo y disparando el precio del petróleo por encima de los 100 dólares.

Donald Trump ha pedido a Francia, Japón, Corea del Sur, Reino Unido y China desplegar fuerzas navales en el Estrecho de Ormuz para proteger el comercio global de crudo.

En medio de la escalada del conflicto en Oriente Medio, el presidente estadounidense Donald Trump, hizo este sábado un llamamiento extraordinario a la comunidad internacional.

A través de un comunicado en Truth Social, consolidada como el canal oficial de su política exterior, Trump instó a Francia, Japón, Corea del Sur y el Reino Unido a desplegar fuerzas navales en el Estrecho de Ormuz.

La petición se extendió a China, su principal rival estratégico, argumentando que la responsabilidad de proteger el comercio global debe recaer en todas las potencias beneficiarias del crudo del Golfo.

Pese a que el Pentágono asegura haber neutralizado "el 100% de la capacidad naval convencional" de Irán tras los bombardeos a la isla de Jark, la realidad en el agua es distinta.

Teherán ha recurrido a una estrategia de guerra asimétrica, basada en minas inteligentes, drones suicidas y lanchas rápidas ocultas en la escarpada costa, que ha convertido el Estrecho de Ormuz en una zona de "riesgo extremo".

El resultado es una parálisis económica: las compañías navieras se niegan a transitar la zona y las primas de los seguros marítimos se han multiplicado por seis en apenas diez días, situando el precio del barril de Brent por encima de los 100 dólares.

Imagen de uno de los buques petroleros atacados por Irán esta semana en el estrecho de Ormuz. Reuters

Una invitación a Pekín

El punto más disruptivo de la proclama de Trump es la apelación directa a Pekín: "Países como China, que reciben la mayor parte de este crudo y no pagan nada por su protección, deben estar allí ahora mismo", afirmó el presidente.

El gigante asiático depende de la región para casi el 40% de sus importaciones de crudo. Hasta ahora, Pekín se había limitado a emitir comunicados pidiendo "moderación" mientras se beneficiaba de la seguridad proporcionada por la Quinta Flota de los Estados Unidos.

Al invitarlos a desplegar su Armada del Ejército Popular de Liberación (EPL) en una zona de conflicto activo contra Irán, un socio comercial estratégico de China, Trump busca forzar a Xi Jinping a elegir entre su alianza política con Teherán o la supervivencia de su propia economía industrial.

La reacción de China no se ha hecho esperar, aunque mantiene la ambigüedad calculada propia de su diplomacia.

Un portavoz de la embajada china en Washington, al ser consultado por la cadena CNN, evitó pronunciarse sobre si el gigante asiático enviará finalmente buques de guerra al Estrecho, tal como exige Trump.

Sin embargo, Pekín ha dejado clara su postura: exige un cese inmediato de las hostilidades y subraya que "todas las partes tienen la responsabilidad de garantizar un suministro energético estable y sin obstáculos".

En un comunicado oficial, el Ministerio de Exteriores chino se reafirmó como un "amigo sincero y socio estratégico de los países de Oriente Medio", asegurando que continuará fortaleciendo la comunicación con todas las partes, incluidas las que están en conflicto.

Respuesta de Starmer

Mientras Washington presiona por una coalición naval, Londres parece estar preparando una respuesta tecnológica de vanguardia.

Según ha informado el medio británico The Telegraph, el primer ministro británico, Keir Starmer, está evaluando el envío de miles de drones interceptores a la región para blindar la navegación comercial frente a los ataques iraníes.

Los oficiales militares del Reino Unido están examinando si el sistema "Octopus" , un interceptor de drones fabricado en Gran Bretaña y diseñado originalmente para que Ucrania neutralizara la ofensiva rusa, puede adaptarse para derribar los drones Shahed de fabricación iraní.

Francia no irá a Ormuz

En respuesta a la petición de Trump, Francia afirmó que su portaaviones de propulsión nuclear Charles de Gaulle y sus fragatas se mantendrán en el Mediterráneo oriental.

El presidente francés Emmanuel Macron visita el portaaviones francés Charles de Gaulle. Reuters

Por lo tanto, con esta decisión confirman que no irán al estrecho de Ormuz, como había solicitado el presidente estadounidense.

"No. El grupo de ataque de portaaviones francés permanece en el Mediterráneo oriental. La postura de Francia no ha cambiado: Defensiva y protectora. Dejen de sembrar el pánico", afirmó el Ministerio de Exteriores francés en su cuenta 'Respuesta francesa' en X.

La diplomacia francesa respondió así a varios mensajes replicados en redes sociales en los que se afirma que Francia se está preparando para desplegar alrededor de diez buques de guerra en la región de Oriente Medio, tras el mensaje lanzado por Trump.

Un posible acuerdo con Irán

En una entrevista telefónica concedida este sábado a NBC News, el presidente Donald Trump confirmó que, aunque Irán ha mostrado interés en alcanzar un acuerdo, él no considera que sea el momento adecuado "porque los términos aún no son lo suficientemente buenos".

Según el mandatario, cualquier pacto futuro deberá incluir necesariamente el abandono total de las ambiciones nucleares de Teherán.

Respecto a la seguridad en el Estrecho de Ormuz, Trump aseguró que varios países ya se han comprometido a colaborar en las tareas de vigilancia, aunque evitó dar nombres específicos.

Sobre el estado de la ofensiva, destacó el impacto del ataque a la isla de Jark, centro neurálgico de las exportaciones iraníes, que según sus palabras ha sido "destruida por completo".

Finalmente, el presidente restó importancia a la volatilidad de los mercados energéticos globales:"Hay muchísimo petróleo y gas ahí fuera; el mercado está un poco saturado".

Con estas declaraciones, Washington reafirma su estrategia de presión máxima, dejando la puerta abierta a una resolución diplomática solo bajo condiciones de estricto cumplimiento estadounidense.