El Líbano amaneció este viernes con el registro de nuevos bombardeos en los barrios periféricos en el sur de la capital, Beirut, y también en el sur del país, según reporta la Agencia Nacional de Noticias libanesa (ANN).

La agencia informó de bombardeos cerca de Baalbek, en el este del país; ciudades del sur del Líbano como Touline o Srifa y los suburbios de la capital como Haret Kreik, que ya han sido objetivo de los ataques desde el pasado lunes, según informa Efe.

Durante la noche del jueves, Israel emitió órdenes masivas de evacuación para estos barrios del extrarradio y lanzó algunos bombardeos con cuentagotas de lo que se esperaba que fuera una oleada intensa.

El Ejército israelí redobló su ofensiva durante la madrugada libanesa. Por la noche del jueves, anunció la operación específicamente contra el sur de Beirut, sin mencionar los otros lugares alcanzados según la ANN.

Israel mantiene una intensa campaña de bombardeos contra el sur y el este del Líbano, además de las afueras de la capital, con el objetivo de combatir al grupo chií Hizbulá. Los ataques dejan ya 123 fallecidos, 683 heridos y decenas de miles de desplazados, en el peor estallido de violencia desde el alto el fuego de finales de 2024 entre ambos países.