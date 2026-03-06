El séptimo día de guerra ha comenzado con nuevos ataques de Israel sobre el Líbano y Teherán. Además, Donald Trump ha anunciado que quiere que Estados Unidos tenga un papel en la elección del próximo líder de Irán.
🔴Irán se ceba con Bahréin: ataca con misiles su mayor refinería y destruye el mayor centro de datos de Amazon de la región
-
El Ejército estadounidense hunde un buque portaaviones para drones de la Armada iraní
El Comando Central del Ejército estadounidense ha compartido el vídeo de un ataque contra un buque portaaviones para drones de la Armada iraní.
"Sólo en las últimas horas atacamos un portaaviones de aviones no tripulados iraní, un barco aproximadamente del tamaño de un portaaviones de la II Guerra Mundial, y mientras hablamos, está en llamas", ha explicado en una rueda de prensa el almirante Brad Cooper.
U.S. forces aren't holding back on the mission to sink the entire Iranian Navy. Today, an Iranian drone carrier, roughly the size of a WWII aircraft carrier, was struck and is now on fire. pic.twitter.com/WyA4fniZck— U.S. Central Command (@CENTCOM) March 6, 2026
En las imágenes publicadas en redes sociales se observa el momento en el que lo que parece un misil alcanza el buque iraní. Un submarino estadounidense hundió el miércoles una de las fragatas más avanzadas de la República Islámica.
-
El Líbano amanece con nuevos bombardeos en el sur del país y la periferia de Beirut
El Líbano amaneció este viernes con el registro de nuevos bombardeos en los barrios periféricos en el sur de la capital, Beirut, y también en el sur del país, según reporta la Agencia Nacional de Noticias libanesa (ANN).
La agencia informó de bombardeos cerca de Baalbek, en el este del país; ciudades del sur del Líbano como Touline o Srifa y los suburbios de la capital como Haret Kreik, que ya han sido objetivo de los ataques desde el pasado lunes, según informa Efe.
Durante la noche del jueves, Israel emitió órdenes masivas de evacuación para estos barrios del extrarradio y lanzó algunos bombardeos con cuentagotas de lo que se esperaba que fuera una oleada intensa.
El Ejército israelí redobló su ofensiva durante la madrugada libanesa. Por la noche del jueves, anunció la operación específicamente contra el sur de Beirut, sin mencionar los otros lugares alcanzados según la ANN.
Israel mantiene una intensa campaña de bombardeos contra el sur y el este del Líbano, además de las afueras de la capital, con el objetivo de combatir al grupo chií Hizbulá. Los ataques dejan ya 123 fallecidos, 683 heridos y decenas de miles de desplazados, en el peor estallido de violencia desde el alto el fuego de finales de 2024 entre ambos países.