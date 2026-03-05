El presidente de Irán felicita a Sánchez por su postura ante las "agresiones" de EEUU e Israel: "Aún existen valores morales"

El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, en el 47º aniversario de la Revolución Islámica en Teherán Reuters

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, ha elogiado este miércoles al Gobierno de Pedro Sánchez por su "conducta responsable" tras "oponerse" a las "flagrantes violaciones de derechos humanos" de Estados Unidos e Israel contra el país.

El líder de la República Islámica de Irán ha agradecido al Ejecutivo español su postura contra la "agresión militar de la coalición sionista‑estadounidense contra países como Irán" llevada a cabo en los últimos días, una actitud que considera que demuestra que "todavía hay valores morales y conciencias despiertas en Occidente".

En un mensaje publicado en la red social X, Pezeshkian ha añadido que reconoce y valora la postura de las autoridades españolas, a pesar de que Sánchez también ha criticado los ataques de la Guardia Revolucionaria a otros países de la región y ha dejado claro que desde el Gobierno "repudian" al "terrible" régimen iraní.



Spain's responsible conduct in opposing the Zionist-American coalition's flagrant human rights violations and military aggression against countries, including Iran, shows that ethics and awakened consciences still exist in the West.

I commend Spanish officials for their stances. — Masoud Pezeshkian (@drpezeshkian) March 4, 2026

Se trata de la reacción a las palabras de Sánchez, quien este miércoles se ha reafirmado en su posición advirtiendo que España no será "cómplice de algo malo para el mundo" como es la actual guerra en Oriente Medio, "solo por el miedo a las represalias de alguno", en alusión a las amenazas del mandatario estadounidense, Donald Trump, de cortar el comercio con el país por su posicionamiento ante el conflicto.

El congresista republicano Lindsey Graham, uno de los miembros de la administración Trump que se ha mostrado más virulento ante la posición española en los últimos días y ha criticado al Gobierno de Sánchez, ha reaccionado a las palabras de agradecimiento de Irán señalando que "recibir un reconocimiento del régimen iraní debería ser una llamada de atención": "Han perdido el rumbo".

Es la misma posición que Sánchez lleva sosteniendo desde el pasado sábado, cuando EEUU e Israel bombardearon por primera vez Irán. El presidente pide que se respete el derecho internacional y solicita a ambos bandos que cesen los ataques y vuelvan "al marco de la diplomacia y el diálogo" para "no repetir los errores del pasado", en alusión a la guerra de Irak.

"La espiral de violencia es evitable. No a la guerra", ha señalado Sánchez en su declaración institucional, recuperando la bandera que reivindicó en su momento José Luis Rodríguez Zapatero.

El Ejecutivo también se ha negado al uso de las bases militares españolas de Rota y Morón, de utilización conjunta con Estados Unidos, para la guerra de Irán. Esta decisión ha sido la base de las amenazas del líder republicano, aunque también ha sido apoyada por parte de los presidentes de las principales instituciones de la UE y de socios europeos como Francia.

Una señal de las relaciones Madrid-Teherán

No es la primera vez que Irán muestra consonancia con la postura de Sánchez ante el conflicto con EEUU e Israel.

El embajador de Irán en España, Reza Zabib, señalaba el pasado lunes que "valora las acciones del Gobierno español contra la agresión": "Han rechazado la agresión, y eso es valioso para nosotros".

Además, la Embajada de Irán en España ha expresado que reconoce plenamente y respeta la posición española de vetar el uso de las bases de Rota y Morón, por considerarla en consonancia con el derecho internacional.

La relación entre Madrid y Teherán ha estado marcada históricamente por un equilibrio entre el pragmatismo en sus intereses y las obligaciones internacionales de España con la Unión Europea y la OTAN.

Este mismo martes, la embajada de Irán en Madrid compartía en sus redes sociales un carrusel de fotografías históricas entre los líderes iraníes y españoles, "una antigua relación en el espejo del tiempo”. En estas imágenes aparecen Felipe González, José María Aznar, Mariano Rajoy y Sánchez junto a presidentes iraníes.