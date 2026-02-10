Trump abre un nuevo conflicto con Canadá: amenaza con bloquear la apertura de un puente fronterizo desde Detroit

Donald Trump, durante una foto de archivo a bordo del Air Force One. Reuters

El presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, continúa abriendo polémicas a diario, especialmente con Canadá. La última ha sido la de amenazar a sus vecinos con bloquear la apertura de un puente fronterizo que pretendía unir Detroit con Ontario, desde Michigan.

El dirigente republicano se ha mostrado especialmente beligerante, exigiendo desde su red social Truth Social una compensación económica a Canadá para permitir su apertura.

“No permitiré que este puente se abra hasta que EEUU recibauna compensación completa por todo lo que le hemos dado y, además, hasta que Canadá nos trate con la justicia y el respeto que merecemos”, afirmó Trump sobre una infraestructura que tendrá el nombre de la leyenda canadiense del hockey sobre hielo Gordie Howe.

En el mismo mensaje, exigió al gobierno canadiense comenzar las negociaciones para solucionar el conflicto: “Comenzaremos negociaciones, DE INMEDIATO”, exclamó.

El mandatario estadounidense también planteó que Washington debería disponer de una participación en la obra de ingeniería. “Con todo lo que les hemos dado, deberíamos poseer, quizás,al menos la mitad de este activo”, recalcó en el mismo mensaje.

El puente internacional Gordie Howe unirá la ciudad estadounidense de Detroit, en el estado de Michigan, con Windsor, en Ontario, Canadá. Según el Departamento de Transporte estadounidense, esta obra se convertirá en uno de los principales enclaves para el comercio bilateral entre ambos estados.

El puente fronterizo dispondrá de seis carriles y una extensión de 1,5 millas sobre el río Detroit. Su construcción comenzó en 2018 y su coste estimado asciende a 4.700 millones de dólares, financiados en su totalidad por el gobierno canadiense y será propiedad conjunta del gobierno de este país y del estado de Michigan.

La secretaria de prensa de la gobernadora de Michigan, Stacey LaRouche ha contestado a las palabras de Trump en redes sociales, señalando que el proyecto “fue pagado por Canadá, construido por trabajadores sindicalizados de ambos países y que será operado de forma conjunta".

Además, ha confirmado que la gobernadora demócrata, Gretchen Whitmer, espera acudir a su apertura.

Las declaraciones de Trump se producen en medio de fuertes desencuentros económicos entre EEUU y Canadá, con la amenaza de Trump de imponer aranceles del 100% a las exportaciones, especialmente por el creciente acercamiento entre Ottawa y Pekín.

En el Foro de Davos celebrado el pasado mes de enero, se produjo un fuerte desencuentro entre ambos mandatarios, que llevó a Trump a advertir a Mark Carney, primer ministro canadiense, si continuaba explorando la posibilidad de acercarse a China.