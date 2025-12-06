Un grupo de activistas irrumpe en la Torre de Londres atacando con comida a una de las Joyas de la Corona británica

Las claves nuevo Generado con IA Un grupo de activistas llamado 'Take Back Power' lanzó pastel de manzana y natillas contra la vitrina que protege una de las Joyas de la Corona británica en la Torre de Londres. El ataque fue una protesta para exigir la creación de una asamblea ciudadana con autoridad para gravar a las grandes fortunas y reparar la situación del país. La rápida intervención policial permitió la detención de cuatro personas y evitó daños a la joya, aunque la Torre de Londres fue cerrada temporalmente para tareas de limpieza y peritaje. La corona atacada fue usada en la coronación de Carlos III en 2023 y se encuentra protegida por cristal, lo que evitó daños mayores.

La Torre de Londres ha cerrado sus puertas de forma temporal, impidiendo la entrada a los visitantes, tras sufrir un ataque por parte de un grupo de activistas contra una de las Joyas de la Corona.

Los dos miembros del grupo, que se autodenomina 'Take Back Power' (Recupera el poder), lanzaron pastel de manzana y natillas en los cristales que protegen a la corona.

Esta joya es una de las principales de la monarquía británica, se utiliza en las coronaciones y en las ceremonias de apertura del Parlamento. Esta emblemática pieza regresó a la Torre de Londres tras ser utilizada en la coronación de Carlos III en el año 2023.

Fue hecha para la coronación de Jorge VI en 1937, siguiendo el modelo de una corona hecha para la reina Victoria en 1838. Gracias a la protección del cristal no se ha lamentado que sufriera ningún daño.

El acto de protesta se perpetró alrededor de las 11.00 horas de la mañana de este sábado, tras lo que la policía metropolitana recibió una llamada. Durante la actuación policial se han detenido a cuatro personas.

‼️ CRUMBLE AND CUSTARD ON THE CROWN JEWELS



Democracy has crumbled. Billionaires buy political influence whilst homeless people die on the streets.



We need a House of the People to tax the rich.



Donate to help take back power: https://t.co/fMDX5SNEKg pic.twitter.com/Tl7Wyfakvd — Take back POWER (@takeback_power) December 6, 2025

El grupo, que se describe a sí mismo como un movimiento de resistencia civil no violenta, afirmó haber realizado esta acción para demandar que el Gobierno del Reino Unido cree una asamblea ciudadana permanente con la autoridad para “gravar las grandes fortunas y reparar” la situación del país.

Tras verter el contenido contra la vitrina, los activistas se desabrocharon los abrigos para enseñar una camiseta con los mensajes "Take Back Power" y uno de ellos gritó "la democracia se ha derrumbado" y otro de los miembros proclamó que "Gran Bretaña está rota, estamos ante las joyas de la nación para retomar el poder".

Los detenidos permanecen bajo custodia mientras avanza la investigación sobre posibles daños estructurales a la vitrina. La rápida actuación policial permitió controlar el incidente minutos después, pero la Torre fue desalojada para facilitar el peritaje y las tareas de limpieza.

Las autoridades británicas han precisado que la exhibición de las joyas continúa suspendida hasta que concluyan las tareas de peritaje y seguridad. Por su parte, la Policía Metropolitana sostiene que la investigación permanece abierta y no descarta que se tomen nuevas medidas para reforzar la vigilancia en el recinto.

El cierre de este emblemático lugar, una de las atracciones turísticas más visitadas de la capital británica, ha afectado tanto a los visitantes que se encontraban ya en el recinto como a quienes tenían ya sus entradas para el resto de la jornada del fin de semana.