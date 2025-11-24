Maduro se convierte hoy para Trump en un líder terrorista contra el que puede lanzar operaciones militares legales

El caso recuerda la invasión de Panamá en 1989 para derrocar a Noriega, pues Estados Unidos justifica posibles acciones militares en Venezuela con acusaciones de narcotráfico y cuestionamientos sobre la legitimidad electoral de Maduro.

Washington ofrece 50 millones de dólares por información que lleve a la captura de Maduro, a quien acusa de alianzas criminales y tráfico de drogas hacia EE.UU. y Europa.

El despliegue militar estadounidense en el Caribe, el mayor desde 1991, incluye el portaaviones USS Gerald Ford y más de 12.000 efectivos, con capacidad de lanzar ataques con misiles contra Venezuela.

Estados Unidos ha designado al Cartel de los Soles, presuntamente liderado por Nicolás Maduro, como "organización terrorista extranjera", abriendo la vía legal a operaciones militares directas.

La sombra que arroja el Ejército de EEUU sobre Venezuela es cada vez más tupida. El mayor despliegue militar norteamericano en el Caribe desde, al menos, 1991, tendrá legalmente abierta la vía para lanzar operaciones desde este lunes.

Será posible por la declaración como "organización terrorista" del Cartel de los Soles, un grupo de narcotraficantes presuntamente integrado por militares venezolanos y que, según EEUU, lidera Nicolás Maduro.

Como en las películas del salvaje oeste, EEUU ofrece 50 millones de dólares por la cabeza del líder chavista desde agosto pasado. En aquella ocasión le acusaron también haber tendido alianzas con el Tren de Aragua, la más temible banda criminal de Venezuela, y el Cartel de Sinaloa, con el fin de "introducir drogas letales y violencia" en la nación norteamericana.

"Es uno de los mayores narcotraficantes en el mundo", dijo en agosto la fiscal general, Pam Bondi, en el mismo vídeo en el que ofrecía la recompensa y alertaba que "bajo la Presidencia de Donald Trump", Maduro no iba a "escapar de la Justicia".

Hasta hace apenas un mes, esa declaración parecía papel mojado, pero el mayor despliegue de tropas estadounidenses en el Caribe desde la primera Guerra del Golfo Pérsico (1990-1991), parece hacer temblar a Maduro.

Entra en vigor hoy

La soga se tensará todavía más este lunes. Ya lo advirtió el secretario de Estado, Marco Rubio, este domingo, al confirmar que Trump designará al Cartel de los Soles, cuyo nombre hace referencia al astro rey con el que se identifican los oficiales venezolanos, como "organización terrorista extranjera". Tiene efecto a partir de hoy mismo.

"Ni Maduro ni sus allegados representan al Gobierno legítimo de Venezuela. El Cartel de los Soles, junto con otras organizaciones terroristas extranjeras designadas, incluyendo el Tren de Aragua y el Cartel de Sinaloa, son responsables de violencia terrorista en todo el hemisferio, así como del tráfico de drogas hacia Estados Unidos y Europa", dijo el Departamento de Estado en un comunicado.

El cambio supone cruzar un gran abismo legal, puesto que, hasta ahora, era la DEA la responsable de actuar sobre el Cartel de los Soles como grupo narcotraficante, pero, al ser catalogado como terrorista, puede actuar tanto el Departamento del Tesoro como el Pentágono.

El primero, puede bloquear los activos en Estados Unidos o en terceros países, pero el recién renombrado como Departamento de Guerra puede poner ahora en marcha acciones militares y movilizar activos de inteligencia.

Adicionalmente, el Departamento de Justicia tiene la capacidad de emitir órdenes concretas de arresto.

Por tanto, el Gobierno estadounidense ya cuenta con un escudo legal que le permite poner en operación a los cerca de 12.000 efectivos desplegados en el Caribe y liderados por el USS Gerald Ford, el portaaviones más grande y avanzado del mundo.

A su lado navegan otros 12 buques de guerra de la Armada, incluyendo destructores y buques anfibios.

El Grupo de Ataque del Portaaviones Gerald R. Ford de EEUU, compuesto por el buque insignia USS Gerald R. Ford , el USS Winston S. Churchill, el USS Mahan y el USS Bainbridge, navega por el Caribe escoltado por varios cazas y un bombardero B-52. Reuters

El convoy lo completan bombarderos estratégicos, helicópteros SH-60R, aviones de combate, cazas y aeronaves de apoyo del portaaviones. Las fuerzas estadounidenses cuentan también con más de 700 misiles, además de unos 180 misiles de largo alcance Tomahawks, para ataques terrestres.

Es un tipo de despliegue que excede ampliamente las capacidades necesarias para combatir el narcotráfico. Además, Venezuela no juega un rol fundamental en la producción o envío de drogas a Estados Unidos.

Colombia y Perú son los mayores productores de cocaína, mientras que la mayoría de rutas de envío transitan por el Pacífico, no por el Caribe.

Tampoco es un despliegue que pueda perdurar en el tiempo. Como explicó el coronel de Infantería de Marina retirado Mark Cancian a EFE: "No mandas a uno de tus más importantes activos navales para estar parado y darse una vuelta. O lo usas o lo reasignas de inmediato".

Por eso, como otros expertos, considera que "lo más probable es un ataque con misiles contra Venezuela".

El referente panameño

El referente que más se repite en las calles de Caracas desde el primer mandato de Maduro es el derrocamiento del dictador panameño Manuel Antonio Noriega tras la invasión estadounidense en 1989. En aquella ocasión, EEUU también acusó al gobernante de tener vínculos con el narcotráfico.

Eso sí, en el caso de Noriega tenía imputaciones formales de narcotráfico y lavado de dinero por parte de la Justicia estadounidense que habían sido publicadas casi un año y medio antes de la invasión.

Today, @TheJusticeDept and @StateDept are announcing a $50 MILLION REWARD for information leading to the arrest of Nicolás Maduro. pic.twitter.com/D8LNqjS9yk — Attorney General Pamela Bondi (@AGPamBondi) August 7, 2025

En aquella ocasión, igual que en 2025, la misión no era solo el derrocamiento de Noriega. El entonces presidente George Bush padre dijo que quería salvaguardar la integridad de los Tratados del Canal de Panamá y restaurar la democracia.

Es un caso muy similar al de Venezuela, donde Maduro fue proclamado vencedor de unas elecciones en 2024 sin que mostrara las actas electorales. La oposición, reunida alrededor del diplomático jubilado Edmundo González Urrutia, dijo contar con las actas de más del 80 % de las mesas del país.

El Centro Carter, que fue observador electoral, respaldó estas actas al presentarlas ante la Organización de Estados Americanos (OEA) como prueba de la transparencia y veracidad de la oposición.