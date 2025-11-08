Un dron ruso ataca en Ucrania un vehículo humanitario identificado en el que viajaba la corresponsal de El Español

Las claves nuevo Generado con IA Un dron FPV ruso atacó una furgoneta identificada como vehículo humanitario de la ONG Proliska cerca de Kostiantynivka, en la región de Donetsk, Ucrania. En el vehículo viajaban la corresponsal de EL ESPAÑOL María Senovilla, un periodista austríaco, el conductor y un trabajador de la ONG; todos resultaron ilesos tras el ataque. El ataque inutilizó la furgoneta blindada, impidiendo la evacuación de civiles y dejando a la ONG con solo un vehículo operativo para rescates en la zona. El dron impactó directamente en la identificación de "misión humanitaria", pese a que los ocupantes llevaban chalecos y cascos claramente marcados.

Un dron FPV ruso atacó este sábado, cerca de la localidad ucraniana de Kostiantynivka, una furgoneta de la ONG 'Misión Humanitaria Proliska', dedicada a la evacuación de civiles del frente desde 2014, claramente identificada y en el que viajaba la corresponsal de EL ESPAÑOL María Senovilla.

El vehículo aéreo no tripulado se encontraba a unos quince metros de la furgoneta blindada de la ONG. Su operador pudo ver nítidamente que se trataba de un transporte de ayuda humanitaria con personal civil dentro, según pudo constatar este periódico.

En los asientos delanteros viajaba el conductor junto a un periodista austríaco. En el asiento trasero, un trabajador de la organización no gubernamental y Senovilla.

Todos portaban chalecos y cascos con identificación: los trabajadores de Proliska con su logo en azul y los reporteros con el letrero PRESS. Los cuatro resultaron ilesos.

El ataque se produjo dentro de la ciudad de Kostiantynivka (en la región de Donetsk). Las tropas rusas se encuentran a unos tres kilómetros de esa localidad, en dirección sur, y es uno de los puntos más calientes del frente de combate del Dombás junto con Pokrovsk.

Al percatarse de que el dron se dirigía contra ellos, el conductor frenó y los tripulantes saltaron de él justo antes del impacto.

Pese a tratarse de un vehículo blindado, el furgón quedó inutilizado, por lo que los trabajadores de la ONG no pudieron llegar hasta los civiles que esperaban la evacuación.

Un residente recogió a los periodistas y a los trabajadores humanitarios y los llevó hasta Kramatorsk.

El vehículo tras el impacto del dron. María Senovilla

Gracias a ese vehículo, la ONG podía extraer a unas diez personas cada día de las poblaciones más cercanas a la línea del frente de combate.

Al perderlo, fruto del ataque, la ONG solo podrá contar con un segundo vehículo para rescatar a civiles rodeados por el fuego cruzado.

"Hoy durante el intento de evacuación de la población civil de Kostyantynivka, el coche de la Misión Humanitaria “Proliska” fue atacado con un dron FPV ruso con una carga antitanque", explicó Evgeny Tkachev, uno de los evaluadores de Proliska.

Tkachev destacó que el dron impactó "en la misma pegatina" que identificaba el vehículo como "misión humanitaria".

Finalmente, detalló que el ataque comenzó desde uno diez metros, por lo que los operadores rusos "lo veían todo perfectamente".

"Veía las marcas del coche. Veía a la gente civil que salía del coche, pero a pesar de esto, atacó. Gracias a Dios estamos todos vivos y sanos, volvimos a Kramatorsk y vamos a seguir organizando evacuaciones", subrayó.