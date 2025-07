Donald Trump advierte a la Unión Europea de que en "un par de días" le enviará una carta con nuevos aranceles

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha advertido este martes de que, "probablemente, esté a dos días" de enviar a la Unión Europea una carta que revele la nueva la tasa arancelaria sobre sus exportaciones al país americano.

También ha anunciado que el martes impondrá un arancel del 50% al cobre importado y ha avanzado que contempla otro de hasta el 200% para los productos farmacéuticos si sus fabricantes no se instalan en Estados Unidos.

El magnate ha hecho estas declaraciones durante una reunión del Gabinete en la Casa Blanca a pesar de haber calificado la actitud de la UE como "amable" durante las negociaciaciones comerciales.

Además, este pasado lunes mantuvo una conversación "positiva" con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dejando en segundo plano los preparativos para adoptar medidas de represalia si la negociación fracasa.

"Ahora están siendo muy amables con nosotros y veremos qué pasa. Probablemente estamos a dos días de enviarles una carta. Estamos hablando con ellos. Solo quiero que sepan que una carta significa un trato", ha dicho el mandatario.

Por otro lado, el presidente republicando prolongó este 7 de julio la fecha límite para llegar a acuerdos comerciales desde el 9 de julio -este miércoles- hasta el próximo hasta el 1 de agosto.

A pesar de que a Trump y a su equipo negociador le está resultando imposible llegar a acuerdos comerciales, el inquilino de la Casa Blanca ha afirmado este martes que no volverá a aumentar el tiempo de la tregua arancelaria.

"Tal y como se menciona en las misivas enviadas ayer a varios países, además de las cartas que se remitirán hoy, mañana y próximamente, LOS ARANCELES COMENZARÁN A PAGARSE EL 1 DE AGOSTO DE 2025. No ha habido ningún cambio en esta fecha y no habrá más cambios. [...] No se concederán prórrogas", ha explicado Trump en un post de 'Truth Social'.

El mandatario republicano impuso ayer un arancel del 25% a todas las importaciones tanto de Japón como de Corea del Sur. Después, a lo largo de la jornada, desgranó una lista de Estados afectados donde figuraban Kazajistán, Malasia y Túnez (25%); Sudáfrica y Bosnia-Herzegovina (30%); Indonesia (32%); Serbia y Bangladesh (35%); Tailandia y Camboya (36%), y Myanmar y Laos (40%).

