Trump, ¿más cerca de la Casa Blanca tras el atentado en Pensilvania?

El intento de asesinato de Donald Trump supone un punto de inflexión en la carrera hacia la Casa Blanca. Mientras la investigación sigue su curso, Estados Unidos se sume en un escenario de polarización cada vez mayor. Cada día que pasa, aumentan las teorías de la conspiración sobre las causas del intento de asesinato y la campaña política por la presidencia se impregna casi por completo de lo sucedido.



Joe Biden ha reconocido en la NBC que fue "un error" decir durante un acto de campaña que había que poner al expresidente Donald Trump "en la diana", unas declaraciones realizadas antes del intento de asesinato del líder republicano. En las últimas horas, la justicia de Florida ha desestimado el caso contra Trump por llevarse documentos confidenciales.



En el capítulo de hoy entrevistamos a Carlos Rupérez, exembajador español en Washington. El diplomático asegura que, aunque los republicanos están convencidos de que van a ganar, "no hay que precipitarse porque hasta el 5 de noviembre pueden ocurrir muchas cosas", advierte. Rupérez asegura que los demócratas "deberían considerar buscar otro candidato", ya que "sería la manera de recuperar protagonismo en la carrera presidencial", explica. Además, se pronuncia sobre el intento de asesinato del expresidente Trump. "No creo en las teorías de la conspiración, ni de un lado ni tampoco del otro", puesto que "hay que analizar lo ocurrido, no ir más allá", estima.



El periodista Borja Bauzá también pasa por los micrófonos de En la Sabana para analizar la situación política. Considera que "el atentado ha neutralizado la estrategia de Biden centrada en presentarle como un líder autoritario y peligroso para la democracia".



Además, Javier Collado, periodista en EL ESPAÑOL y doctor en Historia Política de Estados Unidos, traza un perfil de J.D. Vance, el elegido para ser vicepresidente de Trump. "Simboliza una derecha en la que lo importante es tener contento al trabajador".