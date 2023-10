El amigo de Shani Louk que escapó de Hamás en el festival de música: "Sé que son rehenes en Gaza"

El festival era un encuentro de electrónica y paz. La tragedia, sin embargo, rompió esa energía que se extendía por la pista y los mandos. Los asistentes tuvieron que huir, y ni siquiera esa reacción les salvó de ser secuestrados por miembros de Hamás. Entre ellos estaba Shani Louk, una influencer germano israelí que se convirtió después en el macabro símbolo de la masacre: su cuerpo semidesnudo fue exhibido sobre una ambulancia del grupo terrorista, de camino a Gaza.

Su imagen fue la muestra de las atrocidades de un ataque imprevisto que ha conllevado la invasión israelí de territorios palestinos. La guerra entre Hamás e Israel ya suma más de 2.500 víctimas y miles de heridos. Aún salen a la luz vídeos como el de Maya Sham, una rehén que pide auxilio desde la Franja de Gaza. Entre estos afectados por los ataques está René Sánchez, más conocido en la escena de música electrónica como Shove.

Conocido Dj mexicano, Shove es habitual en escenarios de su país y de recintos internacionales. El pasado sábado estaba en el Supernova, el festival a unos kilómetros de Gaza. Aceptó actuar en una de las raves de la cita, que pretendía ser un oasis de alegría en el desierto, un espacio donde la música trascendiera las barreras y las disputas. Sin embargo, se convirtió en una noche de terror que el profesional ha recordado con angustia.

"Estoy completamente en shock, en ese momento había salido justo a recoger mi mochila para recoger mis cosas para ir a tocar. Había gente de seguridad, como 20 elementos de la policía antes de que comenzara la fiesta. Empecé a escuchar como si hubiera cuetes, fuegos artificiales, pensé ‘bueno no sé si así sea como celebren ellos el feriado", recordaba Sánchez al portal NMás.

Shove relató el horror que vivió durante esa actuación. "Empecé a escuchar más fuerte y empezó a retumbar todo y dije 'bueno esto ya no es normal' y me hablaron por teléfono y me dijeron 'no salgas están cayendo bombas y misiles por todos lados, no salgas a las calles, enciérrate porque hay terroristas en las calles", continuó.

Dj Shove narró a esta publicación cómo se escondió en un lugar seguro durante un breve periodo de tiempo, mientras recibía mensajes de sus conocidos y amigos. Había mucha confusión, indicó, y nadie sabía a ciencia cierta lo que estaba sucediendo. "Todas las casas allá tienen un búnker y estábamos dentro del búnker esperando noticias para saber qué hacer. Yo recibí mensajes de amigos que estaban escondidos en el bosque y escuchaban pues los tiros y que había mucha confusión", señalaba.

"Teníamos un carro y pudimos irnos dirección Tel Aviv nos dijeron por dónde salir porque había unos caminos que estaban cerrados porque habían sido atacadas esas ciudades y pues nos dijeron 'váyanse por ahí y no se paren", rememoraba. Además, Dj Shove dijo que conocía a Shani Louk, la joven germano-israelí, y Orión, su pareja (que también es mexicano).

"Son amigos míos y justo estaba con ellos en la fiesta cuando les dije 'ahorita regreso, voy a ir por mi mochila' y fue prácticamente las últimas personas que vi cuando salí. Sé que son rehenes y están en Gaza”, aseguró con tristeza. El músico reflexionó sobre lo poco que le faltó para ser un rehén. "Regresé destrozado. De repente puedes pensar que podrías haber sido tú el que podía estar muerto o secuestrado", concluía.

