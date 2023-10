Quién es Mia Shem, la joven israelí secuestrada por Hamás en Gaza que pide ayuda: "Sacadme ya"

Su caso es como el de otros tantos. Maya Sham estaba disfrutando del festival Supernova a unos kilómetros de la Franja de Gaza y, de repente, varios milicianos de Hamás irrumpieron en el recinto. La incursión acabó con gente huyendo, muertos, heridos y más de dos centenares de personas secuestradas. Aquello ocurrió el 7 de octubre, día en que comenzó lo que Israel ha calificado de "estado de guerra" y dio pie a una salvaje ofensiva en territorios palestinos.

Este lunes, 16 de octubre, Hamás ha publicado un vídeo donde se observa a una presunta rehén herida mientras le curan un brazo. El grupo armado la exhibe como al resto de sus "huéspedes", tal y como les define. En las imágenes difundidas en diversas redes sociales, se ve a una joven despierta y recostada, a la que le están curando un brazo. Es Maya Sham, según dice ella misma en la alocución.

"Hola, me llamo Maya Sham. Tengo 21 años y soy de Shoham. Ahora mismo estoy en Gaza. Regresé temprano el sábado por la mañana de una fiesta en Sderot. Me lastimé gravemente la mano. Me trajeron a Gaza y me cuidaron en el hospital de aquí", explica en la grabación, subtitulada al árabe y recogida por el diario israelí Haaretz. La joven sale mirando a la cámara en un fondo con un marrón floreado, después de varios planos en los que una persona le ajusta las vendas del brazo. "Por favor, sacadme de aquí tan pronto como sea posible", pide la joven hablando en hebreo.

Hamás muestra un vídeo de una rehén israelí capturada en Sderot y ahora cautiva en Gaza

"Soy prisionera en Gaza y me atendieron y me hicieron una cirugía que duró tres horas, y todo está bien, y sólo pido que me devuelvan a casa lo antes posible, que me devuelvan con mi familia, por favor sáquenos de aquí lo antes posible", incide Mata Sham, mientras que Abu Obeida, portavoz militar de Hamás, aseguraba que, actualmente, hay entre 200 y 250 rehenes en Gaza. De estos 250, unos 200 están en manos de Hamas, mientras que otros 50 están en poder de otras "facciones de la resistencia y en otros lugares", aseguró.

La desaparición de la joven Maya Sham fue denunciada por una comunidad judía de Chile, según han avanzado. Supuestamente, sus abuelos son de esta nacionalidad, aunque algunos medios hablan de que compartía pasaporte francoisraelí. Ella nació en Israel y hace poco había terminado el servicio militar. Antes de su desaparición, tal como se puede ver en alguna publicación difundida en redes, se encontraba realizando un curso para ser tatuadora.

Karem Shem, su madre, indicaba en una entrevista que hasta este lunes no sabía dónde estaba su hija. "Sólo ayer lo descubrí y no estoy muy segura de que esté secuestrada. No tengo información, no sé nada”, anunciaba el martes. "Después del ataque, ellos [por Hamás] profanaron los cuerpos, por lo que no hemos podido siquiera reconocer a las víctimas”, advertía la progenitora.

"En el vídeo publicado por Hamás, intentan presentarse como humanos. Sin embargo, son una horrible organización terrorista responsable del asesinato y secuestro de bebés, niños, hombres, mujeres y ancianos. En este momento, estamos desplegando a todos inteligencia y medidas operativas para el regreso de todos los rehenes, incluida Mia", escribían las Fuerzas de Defensa de Israel.

Intercambio de rehenes

En paralelo a la publicación del vídeo, los terroristas de Hamás han anunciado que tienen la intención de liberar a todos los rehenes "de nacionalidades distintas" cautivos en la Franja de Gaza. "Los prisioneros extranjeros son nuestros invitados y serán puestos en libertad cuando las condiciones lo permitan. Instamos a todos los países del mundo a advertir a sus compatriotas que no participen en el ejército enemigo", ha afirmado el portavoz de las Brigadas Ezedin al Qassam, brazo armado de Hamás, Abú Obeida, "porque no tenemos nada contra ellos".

Obeida ha advertido también a otros países de que si ayudan a Israel considerarán a esos rehenes como al resto de secuestrados que son israelíes. En cuanto al retorno de estos secuestrados, las milicias palestinas han exigido la liberación de 6.000 presos palestinos en cárceles del Estado sionista a cambio de sus ciudadanos secuestrados en la Franja.

