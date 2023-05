Brasil apaga la estatua del Cristo Redentor en apoyo a Vinicius tras los insultos racistas recibidos

La estatua del Cristo Redentor de Brasil ha apagado esta noche sus luces como muestra de apoyo al jugador del Real Madrid Vinicius Jr tras los insultos racistas recibidos este domingo de aficionados del Valencia en el estadio de Mestalla.

Las luces del Cristo Redentor, situado en Río de Janeiro, estado en que nació Vinicius, se apagaron a las 18:00 horas en señal de solidaridad después de una jornada en la que la que el Gobierno de Lula da Silva y el mundo del fútbol se unieran para condenar lo ocurrido.

Vinicius colgó la imagen del Cristo Redentor apagado con un mensaje en el que confesó su deseo de "inspirar y traer más luz" a lo que considera una "lucha".. La iluminación fue desconectada durante una hora como "símbolo de lucha colectiva contra el racismo y en solidaridad al futbolista y a todos los que sufren prejuicio en el mundo", señalaron las autoridades.

[El alcalde de Río de Janeiro, insulta a Tebas por el 'caso Vinicius': "Vete a la mierda, hijo de..."]

"Negro e imponente. El Cristo Redentor quedó así hace poco. Agradezco mucho toda la cadena de cariño y apoyo que he recibido en los últimos meses. Tanto en Brasil como en el mundo. Sé exactamente quién es quién. Contad conmigo porque los buenos son la mayoría y no me rendiré. Tengo un propósito en la vida y si tengo que sufrir más y más para que las generaciones futuras no pasen por situaciones similares, estoy listo y preparado", ha escrito el jugador del Real Madrid.

Preto e imponente. O Cristo Redentor ficou assim há pouco. Uma ação de solidariedade que me emociona. Mas quero, sobretudo, inspirar e trazer mais luz à nossa luta.



Agradeço demais toda a corrente de carinho e apoio que recebi nos últimos meses. Tanto no Brasil quanto mundo… pic.twitter.com/zVBcD4eF8k — Vini Jr. (@vinijr) May 22, 2023

Vinicius Jr ha asegurado en su cuenta de Instagram que "no son casos aislados" sino "episodios continuos en varias ciudades de España", y ha lamentado que en España no se tomen medidas ni contra los implicados ni contra los clubes por permitir el racismo en los estadios de fútbol. [Rubiales, sobre el ‘caso Vinicius’: "Un grupo de indeseables no puede manchar a un país"]

"Cada partido fuera de casa es una sorpresa desagradable. Y hubo muchos esta temporada. Deseos de muerte, un muñeco ahorcado, muchos gritos criminales... Todo registrado", señaló. Duras críticas de Lula Da Silva Este lunes, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, condenó los ataques de racismo que sufrió Vinicius Jr. y pidió que la FIFA y La Liga tomen "serias medidas" contra los responsables. "No es justo que un joven pobre que triunfó en la vida y que se esta transformando en uno de los mejores futbolistas", sufra este tipo de ataques, dijo Lula antes de empezar la rueda de prensa sobre el balance de su participación en la cumbre de G7, en donde fue el único líder latinoamericano invitado. "No podemos permitir que el fascismo y el racismo se tomen los estadios de fútbol", enfatizó. El máximo responsable de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, admitió que existe un verdadero problema de racismo en el fútbol de su país, donde "los comunicados de prensa ya no sirven". Vinicus ha recibido el apoyo no sólo de Brasil y del mundo del fútbol, también de los partidos políticos de España.

