Rubiales, sobre el ‘caso Vinicius’: "Un grupo de indeseables no puede manchar a un país"

El 'caso Vinicius' ha escalado en su gravedad tras lo ocurrido este domingo. El futbolista del Real Madrid volvió a ser víctima de ataques racistas en un campo de fútbol español, en Mestalla, y algunas de las reacciones han generada tanta o más vergüenza a nivel mundial. Luis Rubiales, presidente de la RFEF, ha querido dar una declaración institucional para reconocer que en España "tenemos un problema".

"En primer lugar, he decidido comparecer como máximo responsable del fútbol español. Es un asunto [los ataques racistas a Vinicius] que ha adquirido una dimensión más allá del fútbol. Ello me ha hecho reflexionar y salir a dar una explicación para que sepáis la línea que marca la RFEF", arrancó Rubiales desde la sede de la Federación.

"Tenemos un problema. Lo primero es reconocer que tenemos un problema en nuestro país", recalcó con total contundencia. "De comportamiento, de educación, de racismo", añadió. "Mientras haya un aficionado que insulte por condición sexual, por color de piel, por credo... tenemos un grave problema. Es un problema que mancha a todo un país", dijo.

En las últimas horas, la idignación a nivel internacional es tal por el 'caso Vinicius' que se suceden los ataques a España como un país racista: "Somos un país acogedor que recibe cada a año a gente de todo el mundo. Vinicius y cualquier hombre o mujer que sufra un insulto, en este caso racista, tiene mi apoyo y el de la RFEF. Estamos para ayudar y apoyar".

Reconoció que todos pueden hacer más ("incluida la RFEF") y defendió a Vinicius: "Hay quien habla de determinados comportamientos de jugadores como Vinicius, ahí no entro. No podemos comparar un problema que supone un grano de arena con otro que es todo un desierto. Vinicius tiene más razón de lo que todos nos creemos. Podemos hacer más, incluida la RFEF. El objetivo es que Vinicius y todo aquel que haya sufrido este problema pueda salir un día y diga que ya no existe tal problema. Ojalá ese día llegue pronto".

"Quiero lanzar un mensaje al presidente de la Confederación brasileña de fútbol", resaltó Rubiales también en un momento de su declaración. "Pocos países habrá como España que admiren y respeten al fútbol brasileño. Y no solo a ellos sino también a cualquiera que venga de cualquier lugar del mundo. Todos deben ser bienvenidos. Hay que hacerles partícipes de una competición en paz".

Se dirigió directamente a Ednaldo Rodrigues, presidente de la CBF: "Le quiero pedir que venga a la casa de la RFEF o yo viaje a Brasil, que nos sentemos a hablar, que vea lo que la RFEF hace al respecto de estas situaciones. Estaría encantado de recibirle con los brazos abiertos".

Crítica a Tebas

En su mensaje, no quiso pasar por alto la polémica declaración realizada por Javier Tebas, presidente de LaLiga, contra Vinicius: "Quiero que ignore el comportamiento irresponsable del presidente de LaLiga, que interviene en redes sociales para criticar a un futbolista que horas antes sufrió ataques racistas. No era el momento".

"Esto requiere actuaciones firmes de todos los agentes del fútbol. La RFEF lo ha intentado y no siempe ha tenido apoyo de algunos agentes. La RFEF ha sancionado y, a veces, se ha alargado tanto que no se ha llegado a cumplir o, directamente, se nos han quitado las competencias. Le pido a los clubes que no dilaten injustificadamente los procedimientos. Afortunadamente, la Ley no permitirá que esto vuelva a ocurrir. ¿Cómo se hace en otras Federaciones? Hay una sanción después de escuchar todas las partes, está la opción de elevar a un organismo superior y luego hay sentencia. El Comité actuará y estoy seguro que va a sancionar. Más allá de otros ámbitos juridiscionales, la respuesta firme de la RFEF debe existir, pero nos deben permitir aplicarla. Pero hasta ahora no ha sido así", explicó sobre los procedimientos de la RFEF.

"Un indeseable o un grupo de indeseables no puede manchar a un país. España recibe cada año a millones de visitantes. El fútbol, en sus gradas, recibe cada año a infinidad de visitantes. Tengo la convicción de que lo vamos a solucionar, con trabajo conjunto", concluyó Rubiales en su declaración. La RFEF pide y se autoexige contundencia contra el racismo en el fútbol español.

