Esto es lo que se sabe de Jack Teixeira, el detenido por la filtración de documentos del Pentágono

El nombre de Jack Teixeira se hizo mundialmente conocido el pasado jueves. Este joven de 21 años ha sido identificado por las autoridades de Estados Unidos como el principal sospechoso de haber colgado en internet cientos de documentos secretos sobre el Pentágono. Este aviador de 21 años, trabajador de una base militar, fue arrestado por el FBI.

Jack Texeira, miembro de la Guardia Nacional Aérea de Massachusetts, tenía en su poder una importante cantidad de información que fue filtrada a pesar de estar considerada como altamente clasificada y relativa a la inteligencia militar del Pentágono.

Tras varios días de informaciones publicadas a través de medios internacionales que comprometían a Estados Unidos, país que estaba espiando a varios de sus socios internacionales, este jueves se produjo la detención de Jack Teixeira en su casa familiar de North Dighton, al sur de Boston.

Una docena de agentes federales irrumpieron en el domicilio con metralletas y chalecos antibalas para no fallar en su operación. No obstante, el joven decidió entregarse pacíficamente y apareció vestido con una camiseta, pantalones cortos, medias oscuras y botas color café caminando con las manos esposadas mientras los agentes le rodeaban.

¿Qué delito habría cometido Jack Teixeira?

Washington se ha mantenido en vilo durante una semana mientras intentaba abordar el caso de las filtraciones de información clasificada del Pentágono. Dichas filtraciones realizadas por este joven de 21 años se realizaron a través de un grupo de chat de Discord, un servicio de mensajería instantánea, que estaba dedicado a videojuegos. Correspondían, tal y como ha informado la CNN, a unos 53 documentos que parecen haber sido creados entre febrero y marzo.

Teixeira era el administrador de esta comunidad a la cual solo se podía entrar a través de invitación. En el chat, que respondía al nombre de Thug Shaker Central, participaban un reducido grupo de entre 20 y 30 peronas donde se encontraban adultos y niños que mostraban afición por las armas, los equipos militares y las teorías conspirativas.

Entre la información filtrada se encuentran datos tan importantes como el paradero y los movimientos de algunos líderes políticos de alto rango o actualizaciones tácticas sobre las fuerzas militares. Además, aparecían análisis geopolíticos e información sobre los esfuerzos de los gobiernos extranjeros para interferir en las elecciones. Los documentos filtrados por Teixeira mostraban también como Estados Unidos tenía recopilada información sensible sobre países como Ucrania, Israel o Corea del Sur.

Ahora, Teixeira se enfrenta a 20 años de prisión por dos cargos. El primero sería la retención y transmisión no autorizada de información de defensa nacional, y el segundo es la retención y extracción no autorizada de material o documentos clasificados. Al parecer, Jack se llevaba estos documentos a casa en papel desde la base militar en la que trabajaba, realizaba fotografías de los mismos y después los compartía con sus compañeros de chat.

¿Por qué se ha filtrado esta información?

Una de las preguntas que se hacen ahora en todo el mundo, y principalmente en Estados Unidos, es como un joven de solo 21 años y que llevaba muy poco tiempo trabajando para el Pentágono, ha podido tener acceso a información tan importante y a material tan sensible. Sin embargo, Jack no ha sido el encargado de propagar a nivel internacional todos estos contenidos.

Una vez Teixeira realizaba estas fotografías y las compartía con sus compañeros de chat, con los que solía jugar el conocido videojuego Minecraft, estos permanecían durante el chat de Discord durante varias semanas. Recientemente, uno de sus miembros, un chico de tan solo 17 años, publicó docenas de estas fotografías en un foro público de la misma red. Desde ahí, fueron enviadas a diferentes canales de Telegram rusos dando comienzo a una propagación internacional.

El Pentágono ha considerado esta filtración como "un acto criminal deliberado". Sin embargo, diferentes medios locales como The New York Times afirman que el joven no realizó estas filtraciones motivado por un descontento con las acciones del Gobierno que lidera Joe Biden, sino que lo hacía simplemente con una intención "puramente informativa".

¿Quién es Jack Teixeira?

Jack Teixeira es un joven de tan solo 21 años que ejercía como trabajador de una base militar dependiente de la Guardia Nacional de Massachusetts, a la cual ha pertenecido los últimos tres años. Entró a formar parte de este equipo en octubre del año 2021, concretamente en el Ala de Inteligencia 102.

El joven, que tal y como ha revelado su madre había cambiado su número de teléfono recientemente, se ocupaba actualmente del turno de noche en una base de Otis en Cape Cod. Era un gran aficionado a todo lo relacionado con la milicia y las armas, ya que tal y como ha revelado The Washington Post, se han podido ver imágenes de Jack Teixeira practicando tiro con un rifle mientras gritaba insultos racistas y antisemitas. Cuando el FBI llegó a su residencia para detenerle, encontró varias armas de fuego en su interior.

[EEUU y Corea del Sur dicen que "gran parte" de los papeles del Pentágono filtrados son "inventados"]

El expediente militar de Teixeira mostraba que se había alistado a la Guardia Nacional el 26 de septiembre del año 2019 y que era aviador de primera clase. Debido a su juventud solo había recibido la medalla del logro de las Fuerzas Aéreas. En otoño de 2022 fue trasladado al servicio activo federal.

En cuanto a su aspecto personal, un amigo del joven aviador que ha puesto en jaque a Estados Unidos le definía durante estos días como un patriota, un católico devoto y un libertario que profesaba un gran interés por las armas. Desde el funcionariado militar de Estados Unidos se reveló de forma anónima que Teixeira tenía acceso también a una red informática interna del Departamento de Defensa conocida como el Sistema de Comunicaciones de Inteligencia Mundial Conjunta (JWICS), del que podía leer e imprimir registro clasificados.

Teixeira creció en los suburbios de Providence, en Rhode Island, y asistió a la escuela secundaria de Dighton-Rehoboth, donde llegó a graduarse una vez terminados sus estudios. Dentro de su familia, su madre había sido la que más había apoyado su carrera militar. Ella posee un negocio de flores y era frecuente que presumiera de la carrera profesional de su hijo a través de diferentes redes sociales como Instagram.

Aparición ante la corte

Tras haber sido detenido el pasado jueves, Jack Teixeira hizo su primera aparición en un tribunal federal situándose frente al juez magistrado David Hennessy. El joven integrante de la Guardia Nacional Aérea de Massachusetts será procesado en un tribunal federal en Boston.

Con camisa y pantalones color canela y botas de montaña, apareció ante la sala del tribunal con grilletes aunque sin las manos esposadas. En dicho acto también estuvo presente su familia, quien está siendo protagonista también de la polémica que le rodea y que le ha hecho mundialmente conocido.

