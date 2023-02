Putin vuelve a la Guerra Fría: “Ha desmantelado el control de armas nucleares”, advierte EEUU

Al término de un discurso de 100 minutos marcado por la concatenación de amenazas y reproches a Occidente, Vladímir Putin anunció el martes la "suspensión" del tratado New START (o START III) para limitación de armas nucleares que tiene con Estados Unidos. De esta manera, el presidente ruso hacía saltar por los aires el único acuerdo de control de armas atómicas existente entre las dos potencias nucleares más grandes del mundo.

Este acuerdo, firmado por el expresidente estadounidense, Barack Obama y el expresidente ruso, Dmitri Medvedev, hace ya 13 años y renovado en 2021 expira en 2026. Establece un compromiso por el que ambos países se comprometían a limitar su arsenal a 1.550 armas de este tipo.

Es cierto que Putin insistió en que "no abandonaba", sino que ponía en pausa el trato. Tampoco amenazó directamente con desplegar más armas nucleares estratégicas, que son las de alcance intercontinental, más allá de los límites del tratado. No obstante, dejó claro que no permitiría a Estados Unidos inspeccionar que Rusia está cumpliendo con su parte.

A efectos prácticos, las revisiones se suspendieron en 2020 durante la pandemia. No obstante, en el último año, tras eliminar las restricciones, Rusia apostó por no permitir la entrada de funcionarios estadounidenses en sus instalaciones. En enero, el Departamento de Estado de EEUU ya advirtió de que la otra parte estaba incumpliendo el único acuerdo de control de armas nucleares establecido.

"La negativa de Rusia a facilitar las actividades de inspección impide que Estados Unidos ejerza derechos importantes en virtud del tratado y amenaza la viabilidad del control de armas nucleares entre Estados Unidos y Rusia", apuntó en un comunicado.

Inspecciones paralizadas

En este sentido, nada apunta a que Rusia vaya a aumentar de manera descontrolada su arsenal, aunque sí ha asegurado que va a realizar "ensayos nucleares". Así, lo realmente preocupante es que, paralizado el New Start -y si no se renueva-, de aquí tres años el mundo volverá a ser como hace medio siglo, en plena Guerra Fría, cuando los países estaban en plena carrera armamentística.

Asimismo, el noruego instó a Moscú a "reconsiderarla" y a "respetar los acuerdos existentes". También reconoció que el paso anunciado hoy por Moscú hace del mundo un lugar "más peligroso", según recoge la agencia Efe. "Más armas nucleares y menos control de armas hacen el mundo más peligroso", constató.

Este tratado, sin embargo, no incluye las armas nucleares que más preocupan al mundo en conflictos como en Ucrania: las nucleares tácticas, que son las que se pueden emplear en el campo de batalla y de las que se calcula que Rusia tiene unos 2.000.

