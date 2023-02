Putin culpa a Occidente de iniciar la guerra y avisa: "Rusia es invencible. Llegaremos hasta el final"

El presidente ruso, Vladímir Putin, ha advertido a Occidente y a todos los países de la OTAN que "Rusia es invencible en el campo de batalla" y que va a "reaccionar" al rearme de Ucrania por parte de los aliados llevando "hasta el final" la guerra en Ucrania porque es "territorio ruso".

Putin ha culpado, en su discurso sobre el estado de la nación, a Occidente de iniciar el conflicto en Ucrania y de ignorar, de forma continuada, el diálogo propuesto por Rusia. "Quieren convertir el conflicto en Ucrania en una guerra mundial", ha señalado el presidente ruso, que asegura que Occidente está combatiendo contra Rusia "utilizando a nazis e incluso al diablo" y que esta guerra no sólo "no les está sirviendo de nada" sino que, además, "les lleva a cerrar empresas o a una subida de los alimentos".

Putin ha hecho estas declaraciones apenas 24 horas después de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, viajara este lunes por sorpresa a Kiev, donde anunció un nuevo paquete de ayuda militar valorado en 500 millones de dólares que incluye municiones de artillería, obuses y misiles Javelin, un arma portátil diseñada para destruir tanques, y más vehículos pesados, así como nuevas sanciones contra Rusia.

Putin ha acusado a Occidente de atacar a su juventud, su cultura, su iglesia y de quererer destruir la familia y la identidad rusas. "La pedofilia se convierte en una norma de su vida y los sacerdotes son obligados a bendecir matrimonios homosexuales. Estamos obligados a proteger a nuestros hijos de la degradación y la degeneración de Occidente", ha añadido.

El presidente ruso ha celebrado que este viernes, 24 de febrero, "se cumple un año de la defensa de nuestras tierras históricas para liquidar la amenaza neonazi de Ucrania" a través de "una operación militar especial". "Desde 2014 el Donbás ha luchado por su lengua y sus derechos y ha esperado a que ahora Rusia fuera a ayudarles", ha señalado.

"Hemos intentado negociar pacíficamente. Occidente sólo quería ganar tiempo y cerraban los ojos ante las matanzas del régimen de Kiev y la liquidación de sus no deseados. Se ha hecho negociaciones de armas, de aviones de combate y de armas de combate. EEUU llevaron sus bases a nuestras fronteras y sus laboratorios científicos. EEUU quería llevarnos a una gran guerra. Y hoy lo dicen, están orgullosos de ello. La sangre se derramó en el Donbás mientras Occidente juzgaba con la vidas de los nuestros y con una baraja marcada. Este asqueroso juego de mentiras de EEUU no es nuevo. Así se destruyó Siria, Yugoslavia... Occidente se ha convertido en un símbolo de una mentira absoluta. Hay que ser socios, hay que excluir la agresividad. Nosotros estábamos abiertos en 2014 a un diálogo y hemos ofrecido a nuestros socios hablar. Nosotros ahora defendemos nuestra verdad. La OTAN se amplió y han llegado a nuestras fronteras y colocaron misiles en las fronteras de Rusia. EEUU tiene centenares de bases militares. EEUU ha violado todos los tratados pacíficos. En diciembre de 2021 enviamos a EEUU y la OTAN nuestro convencio de seguridad que comprendía una oferta y recibimos directamente un no y, por tanto, entendemos que al OTAN tiene planes agresivos y no va a parar", ha proseguido.

"La información nos decía quen en febrero de 2022 estaba todo preparado para una operación sanguinaria en el Donbás, como aquel intento de ataque de 2015. Son ellos los que empezaron la guerra y usamos esa fuerza para paralizar esa guerra. Occidente buscó proporcionar armas nucleares y biológicas al régimen de Ucrania", ha dicho.

"Los que planeaban un ataque Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia iban a ir contra Crimea y ¿luego? Nosotros estamos defendiendo a nuestra gente. Además, el flujo de dinero para la guerra no cesa. Occidente intenta imponer sus valores totalitarios y ofende a los líderes de otros países e intenta hacer una cortina de humo contra su corrupción y sus problemas sociales"

"Occidente quiere romper los lazos de nuestro país con territorios históricos que son nuestros, como Ucrania. Occidente apoyó el golpe de Estado en Crimea en 2014. Fomentan la rusofobia. Luchamos contra los territoristas que utilizan símbolos nazis. Los letreros de la Wehrmacht se aplican a los tanques ucranianos. No ocultan de quién son los herederos que se consideran. En Occidente, ninguno de los que están en el poder se da cuenta de esto: les importa un bledo por quién apostar en la lucha contra Rusia".

"Occidente usa a Ucrania contra Rusia. Cuantas más armas entregue Occidente a Ucrania, más tendremos que fortificar nuestras fronteras. Quieren acabar con nosotros y, así, vamos a reaccionar en consecuencia porque estamos hablando de nuestra existencia. Rusia es invencible en el campo de batalla y, por ello, utilizan la información. Están mitiendo. Atacan nuestra cultura, a nuestra juventud, destruyen las familias, la Iglesia ortodoxa, la pedofilia se convierte en la norma de su vida y los sacerdotes están obligados a casar a gente homosexuales. Vamos a defender a nuestros niños de la degración de occidente. Occidente apuesta por los traidores y los que desprecian su patria", ha proseguido.

Este es el primer mensaje sobre el estado de la nación que Putin pronuncia desdde la invasión rusa en Ucrania, de la que este viernes se cumple un año. Vladímir Putin, que canceló a finales del pasado año la conferencia de prensa anual, no se dirigía a ambas cámaras del Parlamento ruso desde abril de 2021.

Un año sin grandes victorias

Un año después del comienzo de la guerra, Putin no puede presentar a los suyos grandes victorias ni grandes ganancias territoriales, aparte de las logradas en los primeros meses de combates.

Desde julio de 2022, cuando el Ejército ruso tomó el bastión de Lisichansk, las tropas rusas no han conquistado ninguna localidad ucraniana importante.

Putin ha cambiado varias veces a los comandantes de las fuerzas que combaten en Ucrania hasta que a principios de año puso al frente del contingente al criticado jefe del Estado Mayor, Valeri Guerásimov. Desde entonces, las cosas no han mejorado.

El objetivo del Kremlin es hacerse con el control de las cuatro regiones anexionadas, Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia, aunque está muy lejos de lograr su objetivo, especialmente en Donetsk y en Jersón, donde en noviembre el ejército se retiró del tercio norte de esa región sureña.

Quienes sí han logrado éxitos en el campo de batalla son los mercenarios del Grupo Wagner, aunque los soldados ucranianos siguen resistiendo en las regiones anexionadas seis meses después.

Y es que la esperada ofensiva general rusa no acaba de llegar y los tanques occidentales prometidos a Kiev están a la vuelta de la esquina.

Guerra Rusia -Ucrania

