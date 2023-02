China rechaza "iniciar una carrera armamentística" en Ucrania y apuesta por "no avivar" la guerra

China ha asegurado estar "profundamente preocupada" por la guerra en Ucrania y ha prometido "promover el diálogo" entre Kiev y Moscú así como tener "un papel constructivo" rechazando por completo el "inicio de una carrera armamentística".

El ministro de Asuntos Exteriores de China, Qin Gang, ha pedido que "no se avive la llama de la guerra" y ha exigido a los "países interesados -en referencia a Estados Unidos- que dejen de echar leña al fuego lo antes posible y dejen de echar la culpa a China", al tiempo que ha ofrecido "la sabiduría china para la solución política de la crisis de Ucrania".

Qin Gang ha asegurado que China está "lista para entablar una cooperación multilateral y bilateral con todos los países" y que "defenderá el consenso de que una guerra nuclear no se debe y no se puede librar".

Carrera armamentística

En esta línea, el titular chino de Exteriores ha indicado que "trabajará con la comunidad internacional para promover el diálogo y la consulta, abordar las preocupaciones de todas las partes y buscar la seguridad común".

De esta forma, Gang ha dejado claro que el Gobierno chino "rechaza una carrera armamentística" en Ucrania y que "fomentará las soluciones políticas a las cuestiones candentes".

Estas declaraciones llegan sólo unos días después de que Estados Unidos advirtiera de que China podría dar "armas letales" a Rusia, lo que podría, según advirtió este lunes el secretario de Estado de EEUU Antony Blinken, tener "consecuencias muy graves" y ser un "verdadero problema en sus relaciones con muchos países".

La respuesta a estas palabras de Blinken no se hicieron esperar. El Ministerio de Relaciones Exteriores de China advirtió este lunes de que no aceptará "señalamientos con el dedo" y "coerción" de Estados Unidos sobre sus relaciones con Rusia.



"Quien no para de proporcionar armas al campo de batalla es Estados Unidos, no China. EEUU no está cualificado para dar órdenes a China y nunca aceptadores que EEUU dicte o imponga cómo deber ser las relaciones chino-rusas", dijo este lunes el portavoz de Exteriores Wang Wenbin en rueda de prensa.

Postura ambigua de China

Desde el estallido de la guerra en Ucrania, China ha mantenido una postura ambigua dentro de la cual ha pedido respeto para "la integridad territorial de todos los países", incluida Ucrania, y atención para las "legítimas preocupaciones de todos los países", en referencia a Rusia.

De hecho, el presidente chino, Xi Jinping, aliado de Vladímir Putin, aún no ha condenado la invasión de Rusia y que el comercio bilateral entre Rusia y China continúa aumentando y Pekín sigue comprando el petróleo, el gas y el carbón de Rusia.

Esta semana el director de la Oficina de la Comisión de Asuntos Exteriores del Partido Comunista de China (PCCh), Wang Yi, visitará Moscú. Algunos medios rusos han asegurado que este lunes que el funcionario ya había llegado a la capital rusa, extremo todavía no confirmado por la Cancillería china.

Guerra Rusia -Ucrania

