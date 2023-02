La Legión de Rusia Libre: el batallón ruso que lucha con Ucrania para 'desputinizar' Rusia

Muchos rusos son los primeros en querer acabar con Putin. Un ejemplo de ello es la Legión Rusia Libre, un comando de guerreros rusos que se ha movilizado hasta Ucrania para luchar contra sus propios compatriotas, mano a mano con los ucranianos.

Los integrantes de la Legión se describen como "verdaderos rusos" ya que “un verdadero hombre ruso no se involucra en una guerra tan agresiva, no viola a niños y no mata a mujeres ni a ancianos. Por eso no tengo remordimiento. Hago mi trabajo y he matado a muchos de ellos”, sostiene uno de ellos.

Esta Unidad ha recibido poca atención, además de por la privacidad de sus integrantes, porque el propio ejército ucraniano se ha mostrado reacio a mostrar gratitud a cualquier individuo cuyo origen sea ruso.

Michael Schwirtz, del New York Times, ha tenido la oportunidad de entrevistar a diversos combatientes de la Legión Rusia Libre para encontrar la verdadera motivación de su sublevación: la aversión a Vladimir Putin y el deseo de defender a 'su patria adoptiva', Ucrania. Lucha contra su líder bajo la supervisión de la Legión Internacional de Ucrania, junto con británicos, estadounidenses, bielorrusos o georgionados, entre otros.

El grupo alcanza ya varios centenares de militantes, agrupados en el área de Bakhmut, al este de Ucrania, y supervisados por oficiales ucranianos. Muchos de ellos aseguran residir en el país desde antes del inicio de la guerra y que fue en ese momento cuando sintieron la obligación de defender a su "país adoptivo". Por otro lado están aquellos que, sin experiencia militar, cruzaron la frontera hasta Ucrania movidos por la sensación de que la invasión impulsada por Putin era profundamente injusta.

Otro de ellos asegura que “no hemos venido aquí para probar nada. Hemos venido aquí para ayudar a Ucrania a lograr la retirada total de las fuerzas rusas del territorio ucraniano y la futura desputinización de Rusia”. Debido a su rebeldía, la semana pasada el Kremlin presentó una demanda administrativa ante el Tribunal Supremo de la Federación Rusa, para reconocerles como organización terrorista y la prohibición de sus actividades en el territorio ruso. Según dispone el documento "la Legión fue creada en Ucrania con el objetivo de socavar los cimientos del orden constitucional de la Federación Rusa, derrocando al gobierno del país, incluso cometiendo actos terroristas, lo que representa una amenaza para la seguridad de la sociedad y el estado". Un jóven de tan solo 18 años, que cruzó a pie la frontera, expresa y defiende su postura al ser la adoptada por "verdaderos buenos rusos". Вот так выглядят настоящие хорошие русские. Юноша из России, 18 лет, пешком перешел границу РФ и Украины и вступил в Легион "Свобода России" pic.twitter.com/XSDk5HCxUq — יצחק ברונסטן (@slvfortwit) January 19, 2023 Según la ley ucraniana los ciudadanos rusos tenían prohibido unirse a las filas de sus Fuerzas Armadas, hasta que el pasado agosto se modificó el precepto para aceptar a militantes de la Legión unirse a la lucha. El acceso al grupo 'antiputin' no es nada fácil. Según confiesan, deben presentar una solicitud y someterse a una extensa verificación de antecedentes que incluye pruebas de polígrafo. Solo de esta manera podrán pasar a formar parte de la formación básica. Todo este dispositivo de seguridad se debe a las diversas intentonas por parte de espías rusos de acceder a la Legión. Muchos de estos soldados ven este enfrentamiento como una lucha que se prolongará mucho más lejos del fin de la guerra en Ucrania, tienen la mirada puesta en lo que viene después. “Mi tarea no es solo proteger al pueblo de Ucrania. Si sigo con vida después de esta fase y se libera todo el territorio ucraniano, continuaré luchando absolutamente, con un arma en la mano, para derrocar a este régimen del Kremlin”, confiesa uno de ellos.

