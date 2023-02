'Caso Cospito', el anarquista en máximo aislamiento que pone en aprietos al Gobierno italiano

Le mafie vogliono carceri senza diritti dove i detenuti cercano sicurezza dagli affiliati. Nel caso #Cospito non c’è proporzionalità tra reati e pena: così si indebolisce il 41bis per reati di mafia. Lo Stato è forte quando vince il diritto, non la vendetta. A @chetempochefa. pic.twitter.com/2lqcukqS2U