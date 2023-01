Guerra Rusia - Ucrania, en directo | Zelenski pide que las armas lleguen más rápido: "Nuestra arma es el tiempo"

Entrar en una guerra sin querer molestar a nadie. Ese parece ser el reto al que se ha querido exponer Occidente desde que el 24 de febrero las tropas rusas cruzaran la frontera con Ucrania. Por un lado, el compromiso con el estado agredido es indudable, sea en forma de costosas sanciones económicas o mediante el envío masivo de armas. Por otro lado, se percibe un intento constante de no desagradar en exceso a Putin, de no arrinconarlo, de no intentar derrotarlo al entender, como el propio Putin y sus propagandistas repiten, que una potencia nuclear no puede ser derrotada. Como si las guerras de Vietnam o Afganistán no hubieran existido nunca.

Es lo que en Estados Unidos se llama "la teoría del crecimiento incremental en la ayuda". En otras palabras, ir aumentando dicha ayuda poco a poco, sin grandes saltos, siguiendo una escala constante. Primero, armas básicas de defensa; luego, más sofisticadas; a continuación, tanques… y, más tarde, quién sabe. El objetivo de toda esta estrategia es, hay que insistir, que Putin no se sienta provocado, que no encuentre motivos para "escalar"en el conflicto o que esa escalada se mantenga en los límites de la guerra convencional. En otras palabras, que no declare una III Guerra Mundial y no cumpla sus continuas amenazas de un conflicto nuclear.