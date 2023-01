Reflotado el buque encallado en el Canal de Suez con 65.000 toneladas de grano de Ucrania

Un buque de carga de mercancías ha encallado durante varias horas en el Canal de Suez, donde varios remolcadores han trabajadon para reflotarlo desde la madrugada. La autoridad gestora del canal informó de que el incidente se debía "al mal tiempo y las fuertes lluvias".

'Glory', así se llama el buque, con bandera de las Islas Marshall, transporta grano de Ucrania. Partió del puerto de Chornomorsk el 25 de diciembre con destino a China con 65.970 toneladas de maíz, según el Centro de Coordinación Conjunta, que supervisa las exportaciones de granos de Ucrania.

Este organismo, con sede en Estambul, incluye representantes de las Naciones Unidas, Turquía, Ucrania y Rusia y ha sido principal fuente de información del estado de los trabajos de desencalle junto con la autoridad del canal, que dio cuenta de retrasos en el tránsito pero "menores".

El Canal de Suez es una de las vías fluviales más transitadas del mundo y la ruta de navegación más corta entre Europa y Asia. La navegación permaneció totalmente bloqueada durante varios días después de que el portacontenedores 'Ever Given' corriera la misma suerte que el 'Glory', en aquel caso por marea alta, en marzo de 2021.

Pero aquella vez además no fue cuestión de horas sino de días, seis concretamente. El canal pidió una indemnización de 850 millones de euros. El 'Ever Given', con 18.000 contenedores a bordo, llegó a su destino, Róterdam, con tres meses de retraso.

