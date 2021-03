Reflotan el carguero Ever Given y desbloquean el paso en el Canal de Suez, tras 6 días de atasco

El carguero Ever Given.

Tras seis días atascado en el Canal de Suez, el carguero Ever Given ha podido ser reflotado y el paso en el canal se ha reanudado. El portacontenedores Ever Given se sitúa ahora en vertical y en paralelo a la orilla del canal de Suez, donde quedó encallado y atravesado el pasado martes, después de repetidos intentos desde la madrugada del lunes de mover la enorme embarcación con la ayuda de la marea alta.

El Ever Given, un carguero de 400 metros de largo y 60 metros de ancho, se atascó el pasado martes, cerca del extremo sur del canal, deteniendo el tráfico en la ruta comercial más corta entre Europa y Asia.

Después de trabajos de dragado y excavación durante el fin de semana, los trabajadores de la Autoridad del Canal de Suez (SCA) y un equipo de la firma holandesa Smit Salvage lograron reflotarlo parcialmente la madrugada del lunes con remolcadores.

La posición del carguero una vez reflotado. Reuters

Los esfuerzos para liberarlo por completo continuaron durante todo el día hasta que lograron reflotarlo. "Está libre", dijo un funcionario involucrado en la operación de salvamento, citado por la agencia Reuters.

Al menos 369 embarcaciones están esperando para transitar por el canal, incluidas docenas de portacontenedores, graneleros, petroleros y embarcaciones de gas natural licuado (GNL) o gas licuado de petróleo (GLP).

Por el canal de Suez pasa gran parte del petróleo procedente del golfo Pérsico rumbo a Europa y otros países del Mediterráneo, y en menor medida a Estados Unidos y otras partes del mundo. Asimismo es la puerta de entrada a Europa de muchas mercancías desde Asia, como componentes electrónicos y para automóviles.